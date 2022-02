HBO Max se lansează în România. Cât va costa un abonament şi începând de când te poţi conecta VIDEO

Noul abonament lunar HBO Max va fi 4.99 euro/lună. Pentru a sărbători lansarea HBO Max, cei care au un abonament creat direct pe site-ul HBO GO vor putea folosi automat noua platformă, beneficiind de un preţ redus, 3.30 euro/lună. Promoţia le va oferi clienţilor o reducere de 33% din preţul lunar pentru toată perioada abonamentului lor. Noii clienţi care se vor abona direct pe HBO Max înainte de 31 martie se vor abona la acelaşi preţ lunar redus la 3.30 euro/lună, preţ disponibil pe întreaga durată a abonamentului lor.

După 31 martie, pe lângă abonamentul lunar, va fi introdus şi un abonament anual, disponibil clienţilor de retail, la preţul de 39.90 euro/an care va oferi acces pe o perioadă de 12 luni la preţul de 8 luni. Abonamentele pot fi activate direct pe hbomax.com.

„HBO Max este o nouă experienţă de streaming care oferă tot ce e mai bun în entertainment, filme, seriale originale şi titluri pentru copii de la Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals, precum şi de la alte studiouri. Suntem încântaţi să confirmăm că, pe 8 martie, HBO Max va fi disponibil în România ca parte a lansărilor în alte ţări din Europa şi nu numai”, a declarat Christina Sulebakk, General Manager, HBO Max EMEA.

HBO Max aduce seriale şi filme noi, emblematice, de la Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals în acelaşi loc pentru prima dată, inclusiv filmele Warner Bros. care vor fi disponibile pe platformă la doar 45 de zile de la lansările lor în cinematografe. Printre filmele de top Warner Bros. care vor fi disponibile la lansare se află titluri recente precum The Matrix Resurrections, Dune şi King Richard.

Ce seriale noi vor fi pe HBO Max

Abonaţii vor putea urmări noi seriale Max Originals, precum Station Eleven, Peacemaker, sezonul 2 din Raised by Wolves şi Sex Lives of College Girls. Lista serialelor Max Originals europene care vor fi disponibile pe platformă include: Ruxx, Todo Lo Otro, Kamikaze, Lust, The Thaw, The Informant şi Garcia! Producţiile non-scripted vor include Expecting Amy, Finding Magic Mike, FBoy Island şi Selena + Chef. Printre titlurile pentru copii se numără Teen Titans Go!, The Amazing World of Gumball, Looney Tunes Cartoons şi Cocomelon.

„Lansarea globală HBO Max continuă pe măsură ce lansăm platforma în alte 15 ţări europene şi, astfel, HBO Max va fi disponibil în 61 de teritorii. Ne urmăm strategia de a ajunge direct la abonaţii din întreaga lume, strategie care, alături de cele mai îndrăgite programe, ne va da avantajul necesar pentru a fi una dintre platformele de streaming globale de top”, a spus Johannes Larcher, Head of HBO Max International.

HBO Max va fi disponibil pe principalele dispozitive şi platforme, inclusiv smart TV-uri (diverse modele Samsung, LG şi Android TV™), pe dispozitive de streaming (Apple TV 4K şi Google Chromecast™), console de jocuri (PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One şi Xbox Series X|S), telefoane mobile şi tablete (iPhone, iPad, iPod Touch şi Android™) şi online la hbomax.com. HBO Max va fi disponibil şi prin partenerii autorizaţi (furnizori de servicii CATV, DTH şi IPTV).

Clienţii vor putea plăti prin VISA, Mastercard şi PayPal, dar şi prin intermediul aplicaţiilor: Apple App Store, Google Play Store şi Samsung Checkout.

HBO Max oferă fanilor o experienţă de vizionare îmbunătăţită. Caracteristicile tehnice includ personalizările a până la 5 profiluri, 3 streamuri simultane, număr nelimitat de dispozitive înregistrate pentru fiecare abonament, sunet 5.1 surround, Dolby Atmos şi anumite titluri disponibile în 4k.

HBO Max este disponibil acum în 46 de teritorii din America şi Europa, iar numărul va creşte la 61 de teritorii, pe 8 martie, când HBO Max se va lansa în alte 15 ţări europene. HBO Max devine un serviciu de streaming global, ca urmare a unei strategii de lansare în etape, urmând ca în cursul acestui an să se extindă în încă 6 ţări europene, inclusiv Grecia şi Turcia.