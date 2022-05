Euronews se lansează pe 25 mai în România: cum arată grila de programe. Doi oameni au demisionat deja de la televiziunea de ştiri

Proiectul este realizat printr-un parteneriat cu reţeaua europeană Euronews şi Universitatea Politehnica din Bucureşti. Televiziunea de ştiri foloseşte un sistem de emisie complet automatizat şi se află în permanentă interacţiune cu platforma de ştiri online www.euronews.ro, potrivit unui comunicat.

În cadrul reţelei activează 200 de jurnalişti şi tehnicieni, iar postul va difuza atât programe Euronews, cât şi producţii locale, cuprinzând informaţii variate - de la istorie la gastronomie şi sănătate, ştiinţă, high-tech sau sănătate.

„Canalul va aduce pe piaţa media propria agendă editorială, concentrându-se pe principalele teme naţionale bazate pe poziţionarea editorială a Euronews şi pe perspectiva sa paneuropeană, cu sprijinul deplin al forţei de acoperire globală a Euronews.

Euronews Romania va invita în platou cei mai competenţi analişti şi comentatori din toate domeniile esenţiale ale societăţii româneşti şi va folosi pe deplin gama largă de experţi în numeroase domenii a Universităţii Politehnica din Bucureşti”, au transmis reprezentanţii postului.

Ce jurnalişti şi-au anunţat demisiile înainte de lansarea postului





Chiar înainte de lansarea postului, doi jurnalişti şi-au anunţat demisiile - Adelin Petrişor, în cursul săptămânii trecute, dar şi Xenia Croitoru. Adelin Petrişor a transmis pe blocul personal menţionând că „n-a fost să fie” şi adăugând faptul că „nu a fost vorba de presiuni, ingerinţe”. La rândul ei, Xenia Croitoru, contactată fiind de paginademedia.ro, a refuzat să îşi comenteze plecarea, însă a precizat că va rămâne tot în presă.



Echipa este coordonată de Andra Miron Diaconescu, cea care a câştigat concursul pentru postul de redactor-şef, aceasta având o experienţă de 17 ani în jurnalism şi management media, iar de-a lungul timpului a lucrat pentru B1 TV, National TV şi Realitatea TV.

„Abia aşteptăm să aducem această nouă ofertă TV publicului de limbă română. Credincioşi misiunii de bază a Euronews, noi toţi, aici, la Euronews Romania, îi vom încuraja pe oameni să-şi formeze propria opinie printr-un jurnalism imparţial, real şi extrem de independent, prezentând Toate opiniile – All Views. Suntem mândri să facem parte din familia extinsă Euronews şi aşteptăm cu nerăbdare să lucrăm alături de echipele editoriale din întreaga Europă pentru a aduce audienţei noastre cea mai bună ofertă de ştiri posibilă”, a transmis aceasta.

De asemenea, în cadrul echipei Euronews România se regăsesc şi alţi jurnalişti cu experienţă în domeniu, precum Andreea Gurban, Daniel Coman, Claudiu Popa, Vitalie Cojocari, Cristian Citre, Miruna Mihailovici, Alida Mocanu, Andreea Trandafirescu, Mirela Vaşadi sau Florian Petrică.

Grila de programe Euronews

6:00 - 10:00 - „Bună dimineaţa, România - un matinal prezentat de Daniel Coman, ce cuprinde mai multe rubrici:

Sport: realizată de Florian Petrică

Cultură: rubrică dată vinerea şi în weekend, prezentată de Alida Mocanu

Hype: despre digital, cu Diana Drăgotescu

Cube: pastilă despre social media, realizată alternativ de Radu Hângănuţ şi de Cristina Gagiu

10:00 - 18:00 - „Euronews, acum” - programe informative, cuprinzând ştiri actuale, din oră în oră, ce sunt prezentate alternativ de Vitalie Cojocari şi de Andreea Gurban

18:00 - „Bună seara, România!” - jurnal de ştiri prezentat de Miruna Mihailovici

19:00 - „Dezbatere de seară” - prezentată de Claudiu Popa

20:00 - „Bună seara, România!” - jurnal de ştiri prezentat de Miruna Mihailovici

21:00 - 23:00 - „Dezbatere de seară” - prezentată de Claudiu Popa

23:00 - „Bună seara, România!” - jurnal de ştiri prezentat de Miruna Mihailovici

Sfârşitul de săptămână aduce o grilă de programe diferită, ce conţine emisiuni proprii Euronews România, dar şi emisiuni ale Euronews Internaţional. Astfel, în cursul dimineţii este programtă o emisiune magazin, prezentată de Andreea Trandafirescu, iar restul zilei se află sub genericul Global Weekend, ce cuprinde mai multe rubrici - Global Economy, Witness, State of the Union, Ocean, Green. În cursul serilor este programată emisiunea „Bună seara, România”, prezentată de Florian Petrică.

De asemenea, în weekend sunt difuzate şi emisiunile proprii Euronews România: