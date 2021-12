Ediţia specială „Chefi la cuţite”, prezentată de Gina Pistol: cine a câştigat şi ce a trebuit să facă pierzătorii în urma pariului

Pe 29 şi 30 noiembrie şi pe 1 Decembrie, emisiunea „Chefi la cuţite” a revenit la Antena 1 cu trei ediţii speciale în care vedeta a fost mâncarea tradiţional românească. O altă premieră a emisiunii a fost revenirea Ginei Pistol ca prezentatoare.

Cei trei şefi au avut în echipă câte cinci foşti concurenţi de la Asia Express. Cu ajutorul lor, au trebuit să gătească pentru mai mulţi juraţi, printre care şi Nea Mărin. Acesta, împreună cu familia lui au decis că cel care este câştigător este Florin Dumitrescu.

În urma victoriei lui chef Dumitrescu, ceilalţi doi chefi, Bontea şi Scărlătescu, au trebuit să-şi tatueze chipul chefului câştigător, aceasta fiind miza jocului încă de la început.

Sursă FOTO: Antena 1

În finala bătăliei au intrat cei patru concurenţi ai lui Florin Dumitrescu: Shift, Patrizia Paglieri, Elwira Petre şi Cosmin Natanticu. Fiecare şi-a putut alege un ajutor din celelalte echipe şi astfel au putu să dea totul pentru a-i impresiona pe chefii Florin Dumitrescu, pe Cătălin Scărlătescu şi pe Sorin Bontea cu un „signature dish”.

Premiul de 5.000 de euro a fost donat

Premiul pe care Patrizia Paglieri l-a câştigat la „Chefi la cuţite” va fi donat tinerei Anita Varvara, pasionată de gastronomie şi dornică să facă studii de specialitate în acest domeniu.

„Mă numesc Anita, fac parte dintr-o familie cu şase copii, iar eu sunt cea mai tânără. De mică am fost implicată cu mama mea în bucătărie, iar la vârsta de 8 ani am învăţat să fac sarmale. La vârsta de 15 – 16 ani am văzut ce înseamnă gătitul pentru un număr mai mare de persoane, practic aici mi s-a deschis apetitul pentru zona aceasta de gastronomie. Părinţii mei sunt doi oameni modeşti, pe care îi iubesc enorm. Ei au fost cei care m-au susţinut pentru a-mi face viaţa mai uşoară”, a spus tânăra în emisiune, conform a1.ro.

Ultima ediţie specială a emisiunii Chefi la cuţite s-a impus ca lider detaşat de audienţă, la nivelul tuturor categoriilor de public. Astfel, conform Kantar Media, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune la nivelul publicului din mediul comercial, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 49 de ani, şi a obţinut, pe perioada difuzării Chefi la cuţite (20:25-23:32), o audienţă medie de 9.3 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 29.8%, faţã de urmãtorul clasat, Pro TV, ce înregistra atunci doar 4.7 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 15.2%. PRO TV a difuzat miercuri seara prima semifinală LIVE a show-ului SuperStar.