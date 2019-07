Derapaj la radioul Patriarhiei. Preot, despre o sarcină după un viol: „Poate e unul la care ai consimţit şi care ţi-a plăcut să se repete“

Emisiunea, care a fost reclamată de ascultători la CNA, a fost difuzată pe 27 mai la radio Trinitas. Invitatul emisiunii, preotul Vasile Răducă, i-a oferit unei ascultătoare un răspuns halucinant cu privire la sarcina în caz de viol, potrivit Pagina de Media.

Întrebat dacă pruncii proveniţi în urma unor violuri sunt tot daruri de la Dumnezeu, preotul a răspuns: „ Sunt rarisime cazurile în care violul se soldează cu graviditate. Când se soldează cu graviditate, sunt mai multe cauze: fie că este vorba de un viol la care ai consimţit şi care ţi-a plăcut să se repete, fie că te-ai găsit în imposibilitatea de a interveni, prin măsuri igienice, încât să facă de aşa manieră încât spermatozoizii să nu atingă ovocitul, care stă acolo, aşa, ca-ntr-o floare, în trompele falopiene (...). Dacă s-a produs şi aşa, luaţi-l ca pe un dar al lui Dumnezeu“.

Preotul a dat şi alte răspunsuri controversate, fără ca moderatorul să intervină în vreun fel, notează sursa citată.

Alte afirmaţii ale preotului Vasile Răducă sunt legate de sexul cu prezervativ, dar şi despre relaţia dintre o tânără şi un partener de religie musulmană.

„În utilizarea prezervativului, nu facem altceva decât, cei tineri care fac lucrul acesta, nu fac altceva decât să se masturbeze, care este o practică dezgustătoare“, a spus preotul cu privire la sintagma „prezervativul este mai bun decât avortul“.

„O relaţie firească, în limitele normalului între bărbat şi femeie, îi aduce femeii sănătate, altfel, ea nu este decât excitată, masturbată, pur şi simplu, şi, fie că, la un moment dat, are un acces şi se duce la un bărbat care are cu ea o relaţie normală şi-şi părăseşte soţul care, pe o perioadă de timp, n-a făcut altceva decât s-o masturbeze, scuzaţi-mi că sunt foarte dur“, a adăugat el.





Reprezentanţii Patriarhiei se leapădă de afirmaţiile preotului Vasile Răducă

Reprezentanţii Patriarhiei şi ai postului Trinitas s-au delimitat de afirmaţiile preotului care a fost invitat în studio. Postul s-a ales cu o somaţie de la CNA.





„Nu pot decât să exprim foarte clar, de la început, că ne aflăm într-o situaţie deplorabilă. Părintele profesor Răducă, pe care şi eu l-am avut profesor, este un om care atunci când se implică într-o discuţie devine destul de pătimaş. N-am venit să-l scuz, chiar mă detaşez radical de absolut toate afirmaţiile făcute de acesta. El a fost invitat rarisim la posturile noastre de televiziune şi radio, iar după un acest context în care a făcut afirmaţii absolut discutabile, criticabile şi autoincriminante pentru el, nici nu va mai putea fi invitat în emisiuni“, a declarat Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei.





El a declarat şi că va programa o emsiune „reparatorie“, în care moderatorul să ceară „eventual“ scuze pentru afirmaţiile făcute de invitatul său, dar şi pentru faptul că nu a intervenit în discursul controversat al preotului Vasile Răducă.





„Ce avem noi de gând să facem este de a face o emisiune reparatorie în acelaşi format, cu acelaşi moderator, în care el să emită o părere nuanţată şi pentru acultători, în care să limpezească aceste probleme, cerându-şi eventual şi scuze. Am de gând să mă autoinvit în această emisiune.”





Ce spune directorul Radio Trinitas

Teodor Gradinaciuc, directorul radio Trinitas, a declarat, potrivit sursei citate, că „emisiunea se află acum într-o pauză“: „Emisiunea este acum într-o pauză, imediat după ce am auzit de cele întâmplate în emisiune. Ne gândim în ce formulă vom reveni. Cazul moderatorului este şi el în observaţie. Prima emisiune de după vacanţă vrem să lămurească lucrurile, cu un invitat care să precizeze ortodox aceste aspecte.“





Ce spune CNA





Radio Trinitas a primit o somaţie pentru afirmaţiile făcute în emisiune de preotul Vasile Răducă, iar Dorina Rusu, care a propus o amendă de 10.000 de lei, s-a declarat „îngrozită“ de „explicaţiile“ preotului.





„Am fost absolut îngrozită. În aproape cinci ani de când sunt în CNA nu am auzit ceva atât de groaznic. Sunt nişte lucruri sensibile şi grave. Abordarea cu privire la prezervativ şi viol sunt absolut îngrozitoare şi de nepermis pentru orice om, dar pentru reprezentant al BOR. Cum poţi să vorbeşti despre viol consimţit? Mi se pare îngrozitor că moderatorul nu i-a atras în niciun fel atenţia. Mi se pare absolut obscen felul în care acest domn, care este şi preot, a abordat aceste lucruri.“

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: