Dan Negru, după ce Antena 1 a luat seria Home Alone, care a fost difuzată timp de 20 de ani de Pro TV: „Eşti lider când eşti original”

„Anul ăsta, filmul "Home Alone" şi-a mutat casa de la o televiziune la alta.

La anul şi-o schimbă iar în goana după profit pe o piaţă media românească in care unii se copiază pe alţii şi toţi se faultează...Nu mi-a plăcut niciodată copy-paste-ul. Eşti lider când eşti original.

„Cu penele altuia te poţi împodobi dar nu poţi zbura". -Blaga-” a scris Dan Negru pe Facebook.

Prezentatorul TV a spus că povestea există şi în Polonia, dar are o altă morală:

„Home Alone se difuzează in Polonia din 1992 pe aceeaşi televiziune, Polsat. În 2010 Polsat a anunţat ca nu mai cumpără drepturile pentru film din raţiuni financiare. Nicio altă televiziune concurentă nu s-a grăbit să le fure brandul. Polonia a depăşit foamea de a face bani in bussines cu orice preţ, chiar şi furând armele adversarului

La presiunea publicului, Polsat a cumpărat din nou drepturile pe "Home Alone" in Polonia.

A fost o lecţie de eleganţă şi moralitate în istoria televiziunii europene.

Noi suntem departe...

Nu tot ceea ce poate fi numărat contează şi nu tot ceea ce contează poate fi numărat. – Albert Einstein” a mai scris acesta.