Cum justifică Mirela Vaida cazul Vulpiţa de la Acces Direct: „Fără ipocrizie, acesta e scopul oricărei emisiuni. Cât timp un produs are căutare, nu se va opri“

Mirela Vaida a reacţionat după ce mai mulţi telespectatori au reclamat la Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) emisiunea „Acces Direct“, acuzând postul că promovează analfabetismul, incultura şi lipsa de profesionalism, dar şi că profită de pe urma celor doi soţi, Veronica (Vulpiţa) şi Viorel, exploatându-i pentru audienţă.

Prezentatoarea „Acces Direct“ a menţionat că emisiunea este lider de audienţă de mai bine de o lună, iar atât timp cât milioane de oameni vor continua să urmărească „telenovela Vulpiţa“, ea va merge mai departe.

În plus, spune Mirela Vaida, care îndeamnă oamenii să „renunţe la ipocrizie“, emisiunea nu-şi propune să ofere exemple şi să educe copiii, ci are un singur scop asumat: audienţa.

„Cum ar zice un vecin: «Păi, ce-am facut, mă, nene, mă... Iar ne-am uitat?» Iar am fost lideri de audienţă? E de-a «râsu’-plânsu’». E clar că ne aşteaptă încă o săptămână cu «Vulpiţa»! Este incredibil cât de mediatizată şi de hulită, dar şi de urmarită este această emisiune cu cele două personaje: Veronica, zisă Vulpiţa, şi Viorel! Totul a pornit de la o alarmă falsă: un presupus viol dovedit a fi un «amantlâc în serie». Telenovela a început! Restul a venit de la sine! Nu am înţeles nici până azi de ce aceste personaje au electrizat publicul, de ce au devenit un «caz naţional» comentat de toată lumea! E clar că, dacă de mai bine de o lună, peste două milioane de telespectatori, uneori chiar trei milioane, privesc cu sufletul la gura această poveste, ea va continua! Eu nu pot decât să le mulţumesc telespectatorilor că au înţeles că povestea trebuie privită în ansamblul ei. Este povestea reala de viaţă a unui cuplu din cel mai sărac judeţ al UE, fără educaţie şi fără loc de muncă, asistat social, dar care se confruntă cu probleme de familie des întâlnite şi la case mai mari!“, a transmis Vaida.

Prezentatoarea a continuat prin a sublinia că formatul nu are rolul de a educa: „Nu am prezentat şi nu prezentăm acest subiect ca pe un exemplu de urmat! Sub nicio formă! Ci ca pe o realitate des întâlnită, produs al societăţii româneşti sau, mai degrabă, «victimă» a ei! Da, copiii nu au ce învăţa de aici! Decât ce să facă pentru a nu ajunge în această situaţie! Dar copiii nu au ce învăţa în general de la TV! Altfel ar trebui să nu se mai difuzeze ştirile de la ora 5, ar trebui să dispară toate canalele de ştiri care vorbesc despre cazul Dincă, despre infractori, pedofili, prostituţie, trafic de persoane, corupţie, luare de mită! Educaţia se face în familie şi la şcoală! Eu prezint acest caz şi evoluţia lui zilnică, într-un show TV, pe un post de televiziune comercial, care se autofinanţează, pentru că telespectatorii ţin în viaţă în număr atât de mare această poveste! De altfel, emisiunea «Acces Direct» s-a ocupat şi se va ocupa mereu de cei mai defavorizaţi de soartă, de tarele societăţii, încercând să îndrepte şi să ajute, acolo unde îi stă în putere! Eu, ca prezentator de emisiuni zilnice, şi noi, ca echipă, nu putem fi decât bucuroşi că publicul, cel care are de ales între Antena 1 şi alte posturi TV, sau între a se uita si a NU se mai uita la acest subiect, ne alege, zilnic, în număr atât de mare! Fără ipocrizie, acesta este scopul oricărei emisiuni TV: interesul publicului! Atâta timp cât un produs are căutare, el nu se va opri! E lege universală! Şi să lăsăm falsa pudoare! M-am uitat acum pe Youtube. Ştiţi cine e în trending azi? Copilul de Aur, Culita Sterp, Florin Salam şi Carmen de la Sălciua. Deci... Asta ziceam şi eu! Tre’ să plec la muncă! Ne vedem la 5! Zi minunată!“.

Mirela Vaida a dat un exemplu de o emisiune de calitate pe care a prezentat-o la Antena, „Totul pentru dragoste“, şi la care „nu s-a uitat nimeni“.

„P.S. În urmă cu doi ani începeam, plină de entuziasm, emisiunea «Totul pentru dragoste», cu psihologi invitaţi permanent, cu invitaţi unul şi unul: de la medici de renume ce salvează sute de vieţi de copii, femei şi mame supereroine care au luptat pentru copiii lor şi i-au adus pe marile podiumuri ale lumii, fie în sport, fie în ştiinţe, până la mari artişti de operă, actori consacraţi şi mari sportivi ai ţării! Ştiţi cum a sfârşit emisiunea? După trei luni a fost scoasă ruşinos de pe post din cauza minimului istoric de audienţă înregistrat! Nu s-a uitat nimeni! Am rămas fără locuri de muncă vreo 50 de oameni! Asta este adevărul trist!! Prea trist...“, a fost mesajul prezentatoarei „Acces Direct“.

Cazul Vulpiţa

Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) şi telespectatorii au criticat dur emisiunea „Acces Direct“, difuzată de Antena 1, pentru modul în care îi explotează pe soţii Veronica (cunoscută drept „Vulpiţa“) şi Viorel Stegaru, punându-i în situaţii degradante.

„Nu este posibil ca prezentatori de emisiune să îşi bată joc de persoane aparent având probleme de natură psihică. Nu este normal ca un prezentator să supună şi să îşi bată joc de invitaţi într-un asemenea fel, nu este normal să se promoveze un asemenea caz, cu atât mai mult la o asemenea oră. Ce învaţă copiii României din această emisiune?“, se arată într-o plângere publicată de Paginademedia.ro

„Telenovela“ a început în urmă cu o lună, când Veronica Stegaru acuza faptul că a fost răpită şi violată, pentru ca ulterior să se descopere că lucrurile nu au stat chiar aşa. De atunci, soţii Stegaru din Vaslui şi-au expus zilnic viaţa în direct, cu lux de amănunte, inclusiv sexuale, totul în emisiunea „Acces Direct“, de la Antena 1. Mai mult, cei doi au ajuns în Parlament şi au fost primiţi în Comisia de Agricultură, aspect ce a trecut drept ştire la Antena 3.