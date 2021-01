Cum arăta „faimosul“ Zannidache în adolescenţă. Crescut în orfelinat, tânărul a lucrat ca frizer şi pizzar

Devenit cunoscut după participarea în sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuţite“ dar şi datorită numeroaselor sale tatuaje, Edmond Hubert Zanidache a crescut la orfelinat, după ce a fost abandonat de părinţi. Acest lucru nu l-a împiedicat să lupte pentru o viaţa pe care şi-o dorea. Artistul şi-a tatuat aproape fiecare părticică a corpului, având la activ peste 100 de tatuaje, fiecare dintre acestea cu o poveste şi o semnificaţie aparte, scrie click.ro

„Am copilărit până la şase ani într-un orfelinat. Zilele treceau fără să facem nimic, dar eu avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta şi pentru mine. Le-am făcut pe toate: am făcut tatuaje, am tuns, am lucrat la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou", a povestit „faimosul“ de la Survivor.