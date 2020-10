CTP, în şedinţa CNA, după ce a susţinut că Firea vrea „votul imbecililor“:„Termenul nu reprezintă o injurie”

Cristian Tudor Popescu a fost prezent astăzi în şedinţa Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru o reclamaţie care i-a afost făcută după o intervenţie la Digi24 din 19 august. Întrebat de moderatorul Tudor Cojocaru despre principalii candidaţi la Primăria Capitalei, Cristian Tudor Popescu a vorbit de fiecare în parte şi a comentat în stilul său despre Gabriela Firea:

„Doamna Firea foloseşte o metodă care se poate dovedi eficientă. Dânsa vrea să obţină voturile imbecililor din oraşul Bucureşti, pentru că există şi astfel de persoane în capitala României.

Caragiale are o povestire SF, o să râdeţi, Bucureştiul în anul 3000 şi ceva în care îl numeşte Tâmpitopole. Ei, e vorba de reprezentanţii acestui Bucureşti, pe care îi vizează doamna Firea cu echipa asta de Balul Vampirilor, scrie paginademedia.ro

Oameni expiraţi în domeniile lor de activitate fie politic, fie sportiv, unii dintre ei cu crunte probleme penale aşa, ajunşi la o vârstă.

În România există şi imbecili, aşa cum v-am spus şi v-o repet. Nu? Ca să-l votezi pe Mitică Dragomir acum sau pe Anghel Iordănescu la Primăria Capitalei înseamnă că ai un discernământ foarte limitat”, a spus CTP, la Digi24.

Pe baza acestor declaraţii s-a făcut şi o sesizare la CAN, cerându-se „pedepsirea exemplară a acestor declaraţii”, conform documentului depus la Consiliu.

„Termanul imbecil nu reprezintă o injurie”, a spus gazetarul în şedinţăa CNA. „Mă voi referi strict în ceea ce este cuprins în această reclamaţie. Eu nu am aplicat nimănui un nume şi prenume, unei persoane sau unui grup de persoane. Nu am aplicat calificativul de imbecil.

Am afirmat că în Bucureşti există imecibili. Nu am aplicat nimănui în mod expres acest calificativ. Este o afirmaţie lipsită de justificare. Am spus că doar în oraş există şi imbecili. De unde ştie dânsul că postul de ştiri este vizionat de copii, un post axat pe politic, pe social? Nu este un post de desene animate. Cum să se uite copiii la Digi24?

Persoana aceasta indică cum trebuie să fie linia postului. Cum poţi să ceri pedepsirea exemplară? Când faci o reclamaţie poţi să ceri dreaptă judecată asupra cazului în speţă, nu pedepsirea exemplară. Pedepsirea exemplară se cerea înainte de 1989.”, a mai spus Cristian Tudor Popescu în sedinţa CNA.

Deşi initial Radu Herjeu a propus aplicarea unei avertizări printr-o somaţie publică, aceasta nu a trecut, fiind votată doar de Ramona Sorescu şi Orsolya Borsos, precizează aceeaşi sursă.