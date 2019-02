Cristina Ţopescu, despre croitoreasa de la „Românii au talent“: „Ca mulţi alţii, am zâmbit uşor răutăcios, dar când a început să cânte m-a amuţit“ VIDEO

Ana Maria Pantaze, o croitoreasă în vârstă de 38 de ani , a uluit cu vocea şi povestea ei de viaţă juriul şi publicul show-ului „Românii au talent“. Ea a primit de la Mihai Petre golden buzz-ul care a trimis-o direct în semifinalele show-ului de la Pro TV.

Fără studii în domeniu şi extrem de emoţionată, fiind pentru prima dată pe o scenă atât de mare, concurenta a avut o exprimare aparte când a anunţat despre ce va fi momentul ei – „Cânt o piesă care mă specifică şi sper să nu o pierd“, referindu-se, evident, la faptul că melodia „I’d rather go blind“, a Ettei James, o reprezintă. Inclusiv Mihai Petre a reacţionat uşor ironic la această exprimare şi chiar a pus-o pe concurentă să repete, însă juriul şi publicul au realizat că emoţiile şi-au spus cuvântul şi au încurajat-o cu aplauze. La fel ca Mihai Petre, probabil mulţi au regretat că s-au pripit să tragă concluzii.

Printre cei profund impresionaţi de prestaţia croitoresei de la „Românii au talent“ se numără şi fosta prezentatoare TV Cristina Ţopescu. Într-un mesaj pe Facebook, ea a făcut referire şi la mica eroare de exprimare, mărturisind că Ana Maria Pantaze i-a dat o adevărată lecţie de viaţă.

„Vă uitaţi la Românii au talent? Am butonat şi am dat peste o fată simplă, cu mult bun simţ, croitoreasă, care, după ce a spus «o să cant o piesă care MĂ SPECIFICĂ», iar eu, ca mulţi alţii, am zâmbit puţin răutăcios, când a început să cânte m-a amuţit. Cât de des suntem dispuşi să fim superficiali, cât de rar judecăm uitând că avem şi inimă. Mi-a dat o lecţie fata asta şi-n cinstea ei, de acum, o să spun şi eu uneori, în diverse contexte, «MĂ SPECIFICĂ»! Emoţionant!“, a fost mesajul jurnalistei.

