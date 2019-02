Corina Drăgotescu, despre colaborarea cu Radio România: „Nu se pune problema să fiu angajată“

Corina Drăgotescu se află în discuţii cu Radio România Actualităţi pentru o colaborare, informaţie confirmată pentru „Adevărul“ şi de preşedinte-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, Georgică Severin.

Contactată de „Adevărul“, jurnalista a explicat că nu este însă vorba de a o înlocui pe actuala corespondentă RRA în America, Doina Saiciuc, şi nici nu se pune problema să fie angajată a radioului public în cazul în care se va ajunge la o înţelegere.

„Există un corespondent al RRA în America şi nu se pune problema să fie înlocuit, pentru că este o persoană care lucrează cu RRA de foarte mult timp şi o face într-un mod admirabil. Este posibil ca uneori să transmit relatări de evenimente din California, la solicitarea RRA. Nu se pune problema să fiu angajată. Corespondentul actual, d-na Doina Saiciuc, este pe coasta de Est, însă concentrarea mare de comunităţi româneşti este în California/Arizona, deci la mii de kilometri de reşedinţa d-nei Saiciuc. Mai este o comunitate de români însemnată şi în New-York Chicago. În acest context, dacă sunt evenimente în comunităţi de la care pot face relatări, postul este interesat să aibă materiale care să nu depăşească un minut. De asemenea, California are multe evenimente din zona socială şi culturală, dar şi din alt spectru, cum ar fi dezastrele naturale, incendiile din fiecare an sau criza de apă. Nu am semnat nicun contract de colaborare, dar dacă va fi, va fi unul de freelancer, aşa cum am avut pe vremuri colaborarea cu BBC, sectia română“, a detaliat Corina Drăgotescu.

Informaţia privind o eventuală colaborare a jurnalistei cu Radio România Actualităţi a fost întâmpinată şi cu reacţii negative, mulţi dintre contestatari amintind celebrul derapaj din ianuarie 2017. Atunci, jurnalista a fost prezentă în mijlocul manifestanţilor cu un căţel de pluş de culoare roz, despre care a spus că îl cheamă Fifi. Drăgotescu a declarat că a venit să vadă dacă primeşte bani, asta după ce postul de ştiri transmisese că a aflat „pe surse“ că manifestanţii ar fi fost plătiţi de miliardarul George Soros cu 100 de lei de persoană, iar cei care aveau şi câine mai primeau 30 de lei. Informaţia nu a fost confirmată niciodată.





Corina Drăgotescu a lucrat, din 1990 până în 2005, la ziarul „Adevărul“. În 2007, a început colaborarea cu Realitatea TV, iar în momentul scindării, din 2011, s-a alăturat proiectului România TV. Ea a încheiat colaborarea cu postul de ştiri în vara anului 2017 şi s-a mutat definitiv în America.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: