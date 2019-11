Ce audienţe a avut Realitatea TV în ultima lună de emisie

În ultima lună de emisie, Realitatea TV, care s-a închis după ce Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) i-a retras licenţa, s-a clasat pe locul 16 în topul general al celor mai urmărite televiziuni din România şi pe ultimul în topul posturilor de ştiri, potrivit cifrelor publicate de Paginademedia.ro.

La nivel naţional, Realitatea TV a fost ultimul clasat între posturile de ştiri, cu o medie de 91.000 de telespectatori. Primele locuri au fost ocupate de România TV, cu 577.000 de privitori, şi de Antena 3, cu 386.000 de telespectatori, în timp ce B1 TV şi Digi 24 au fost mult în urmă, cu 111.000, respectiv 97.000 de privitori.

La oraşe, în luna octombrie, Realitatea TV a ţinut în faţa micilor ecrane 56.000 de telespectatori. Şi aici România TV a fost fruntaşă, cu 313.000 de telespectatori, urmată de Antena 3, cu 233.000 de privitori, Digi 24 – 67.000 şi B1 TV – 65.000.

La nivel comercial, Realitatea TV a avut 11.000 de telespectatori din segmentul tânăr, cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani. Pe primul loc între posturile de ştiri a fost tot România TV, cu 41.000 de tineri, urmată de Antena 3, cu 24.000 de telespectatori.

Realitatea TV, prima televiziune de ştiri din România, lansată în 2001, şi-a încetat oficial emisia pe 30 octombrie, la ora 00.00, după ce CNA nu i-a putut prelungi licenţa în lipsa documentelor necesare.

Emisia Realitatea TV s-a mutat însă pe Realitatea Plus, dezavantajul fiind însă că aceasta din urmă nu este în lista must carry şi nu se află în grilele tuturor cabliştilor. Totuşi, Realitatea Plus a încheiat deja un acord cu prima reţea de cablu cu acoperire în toată ţara, respectiv RCS.