Cătălin Moroşanu povesteşte că a crescut în pădure: „A fost foarte important pentru dezvoltarea mea fizică şi psihică“

Se poate spune despre Cătălin Moroşanu că s-a pregătit încă de mic de luptă. Cel supranumit „Moartea din Carpaţi” a avut parte de o copilărie în mijlocul sălbăticiei, a crescut în pădure, alături de părinţi, împrejurimile casei şi codrii i-au devenit rapid teren de joacă şi de antrenament pentru ceea ce avea să devină acesta, mai târziu, unul dintre cei mai redutabili luptători în ring.

„Am avut o copilărie frumoasă, am crescut într-un canton silvic, în pădure. Am avut mereu acea libertate de a zburda în natură. Lucrul acesta a fost foarte important pentru dezvoltarea mea fizică şi psihică. Când creşti în natură, în comuniune directă cu aceasta, eşti mai viguros. Mi-aş dori ca şi copilul meu să aibă parte de bucuria de a trăi cât mai aproape de natură. Locuiesc într-o zona metroplitana Iaşiului, am o curte foarte mare…”, a povestit Cătălin Moroşanu într-un interviu, înainte de a pleca în Republica Dominicană, pentru a participa la al doilea sezon „Survivor România”.