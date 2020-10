Videoclipul cântecului „No time to die“, al americancei Billie Eilish, de pe coloana sonoră a celui mai recent film cu James Bond, a fost lansat

Videoclipul este regizat de Daniel Kleinman şi conţine imagini din lungmetrajul care urmează să fie lansat în noiembrie.

Eilish a lansat piesa „No Time To Die” la jumătatea lunii noiembrie. Melodia a fost produsă de fratele ei, Finneas, împreună cu Stephen Lipson, iar aranjamentul orchestral este semnat de Hans Zimmer şi Matt Dunkley. Pentru această piesă a colaborat şi Johnny Marr, cofondator al grupului The Smiths.

În vârstă de 18 ani, Billie Eilish este cel mai tânăr artist care scrie şi înregistrează piesa principală pentru un film „James Bond”.

„Pare nebunesc în orice fel să fac parte din asta”, a spus ea. „Să compunem piesa principală pentru un film «Bond» este ceva la care am visat să facem toată viaţa”, a adăugat Finneas.

Filmul „No Time To Die” este regizat de Cary Joji Fukunaga, care a mai semnat, între altele, primul sezon al „True Detective” (HBO) şi „Maniac” (Netflix). El a preluat regia după ce Danny Boyle („Trainspotting”, „Slumdog Millionaire”, „Yesterday”) a renunţat în urma unor „neînţelegeri creative”.

În următorul lungmetraj, retragerea lui Bond în Jamaica este scurtă după ce un prieten vine să îi ceară ajutor. Misiunea fostului agent de a salva un cercetător răpit îl aduce faţă în faţă cu Safin, un răufăcător care are la dispoziţie noi tehnologii.

Distribuţia este alcătuită din Daniel Craig, Jeffrey Wright, Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Christoph Waltz, Ralph Fiennes şi Naomie Harris. Actriţele Ana de Armas şi Lashana Lynch debutează în franciză ca Paloma, agent CIA, respectiv Nomi, agent 00.

„No Time To Die” este al cincilea film din serie şi ultimul care îl are protagonist pe Daniel Craig. El a mai jucat în „Casino Royale” (2006), „Quantum of Solace” (2008), „Skyfall” (2012) şi „Spectre” (2015).

Premiera filmului a fost amânată de mai multe ori din cauza pandemiei. Acum, ea este stabilită pentru 12 noiembrie, în Marea Britanie, şi 20 noiembrie, în America de Nord.