Trupa U2 a donat 10 milioane de euro pentru a sprijini lucrătorii din sistemul sanitar irlandez

Banii vor fi folosiţi pentru aprovizionarea şi cumpărarea de echipamente de protecţie.

Televiziunea naţională irlandeză a raportat că donaţia este parte a unei iniţiative în care este implicată şi compania Avalon.

Republica Irlanda, cu o populaţie de 5 milioane de locuitori, a înregistrat până în prezent peste 6.070 de cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19 şi 235 de decese.

Trupa U2, înfiinţată în 1976 la Dublin, este formată din solistul Bono (Paul Hewson), chitaristul The Edge (David Evans), basistul Adam Clayton şi toboşarul Larry Mullen Jr.





Stilul muzical al grupului s-a înscris iniţial în curentul post-punk, însă a evoluat ulterior şi a încorporat influenţe din multe alte genuri. Albumele de studio ale formaţiei, între care se remarcă „The Joshua Tree“ (1987), „Achtung Baby” (1991), „Pop” (1997), „All That You Can't Leave Behind“ (2000) şi „How to Dismantle an Atomic Bomb” (2004), au fost vândute în peste 170 de milioane de copii pe plan mondial.

U2 a câştigat 22 de premii Grammy - mai mult decât oricare altă formaţie din lume - şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2005.