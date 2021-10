Tina Turner şi-a vândut drepturile asupra catalogului ei muzical companiei BMG

Potrivit acordului, BMG a achiziţionat şi drepturile de imagine şi nume ale Tinei Turner.

Compania nu a dezvăluit suma plătită, dar surse din industrie au spus că este vorba despre 50 de milioane de dolari.

Turner a transmis că este încrezătoare că muzica ei se va afla pe mâini sigure. Artista în vârstă de 81 de ani, una dintre cele mai populare staruri pop din toate timpurile, a renunţat la concerte în 2009, însă a avut câteva apariţii publice, inclusiv la premiera de pe Broadway a spectacolului despre viaţa ei. Anul acesta, HBO a lansat documentarul „Tina”, la care artista şi-a adus aportul.

Cântăreaţa, pe numele real Anna Mae Bullock, şi-a început cariera la vârsta de 18 ani, alături de Ike Turner. În decurs de doi ani, a câştigat notorietate graţie vocii impresionante şi a apariţiei scenice, iar cei doi au lansat piese ca „A Fool In Love”, „River Deep, Mountain High” şi „Nutbush City Limits”.

Tina s-a căsătorit cu Ike Turner în 1962, iar relaţia lor turbulentă a ajuns la final în anii 1970.

Ea a continuat, câţiva ani mai târziu, cu o carieră solo de succes impresionant, lansând albume precum „Private Dancer” şi „Foreign Affair”, certificate cu platină, fiind recompensată, între altele, cu 8 premii Grammy din 25 de nominalizări.

Printre cele mai cunoscute single-uri ale ei se numără „What's Love Got To Do With It”, „The Best”, „Steamy Windows” şi „Goldeneye”, piesă înregistrată pentru filmul omonim din seria „James Bond”.

A fost inclusă în Rock and Roll Hall Of Fame ca artist solo în luna octombrie, după ce fusese inclusă în 1991 ca aparte a duo-ului cu Ike Turner.

„Călătoria muzicală a Tinei Turner a inspirat sute de milioane de oameni din întreaga lume şi continuă să atingă noi publicuri”, a spus Hartwig Masuch, şeful BMG. „Suntem onoraţi să gestionăm interesele muzicale şi comerciale ale Tinei Turner. Este o responsabilitate pe care o luăm în serios. Este cu adevărat şi pur şi simplu cea mai bună”.