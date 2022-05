România, locul 18 la Eurovision Song Contest 2022, de la Torino. R. Moldova a obţinut şi la această ediţie un loc mai bun

Republica Moldova, cu 253 de puncte, a încheiat concursul pe locul 7. Ediţia Eurovision Song Contest 2022 de la Torino a fost câştigată de Ucraina, reprezentată de Kalush Orchestra cu melodia „Stefania” care a primit din partea publicului 439 de puncte şi un total de 631 de puncte.

România a acordat cele mai multe puncte, 12, Ucrainei. Punctajul a fost anunţat din partea României de Martin Osterdahl, după o problemă tehnică de conectare.

Podiumul ediţiei Eurovision 2022 a fost ocupat de Ucraina, Marea Britanie şi Spania.

Cine este WRS, reprezentatul României la Eurovision 2022?

WRS, solistul de la Eurovision, în vârstă de 28 de ani, a fost mai întâi dansator. A colaborat cu Antonia şi cu Ruby şi a devenit unul dintre cei mai îndrăgiţi artişti.

„Numele meu este Andrei Ursu, cel de scenă WRS, sunt un artist din Buzău, născut în 1993. Fac multă muzică şi scriu şi pentru alţii. Îmi place să petrec. Îmi place să dansez, am început la «Românii au talent» şi «Vocea României», aşa mi-am început eu cariera. Părinţii mei sunt ambii dansatori şi am început să dansez de foarte mult, de copil, de la vreo 12 ani am început”, a spus recent artistul.