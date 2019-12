Rod Stewart, cel mai vârstnic artist în topul albumelor din Marea Britanie

Rod Stewart este cel mai vârstnic artist în topul albumelor din Marea Britanie, scrie news.ro

„You're In My Heart“, al zecelea album al cântăreţului britanic, a fost lansat la 22 noiembrie. Discul a ajuns în fruntea clasamentului după o luptă strânsă, la o diferenţă de doar 750 de vânzări între Stewart, Robbie Williams şi The Who.

„Fiţi binecuvântaţi toţi şi Crăciun fericit. Bravo, Robbie, bine Boris şi fără resentimente Pete Townshend“, a spus Rod Stewart.

Albumul lui Rod Stewart, produs în colaborare cu Royal Philharmonic Orchestra, este unul orchestral care conţine noi versiuni ale unor compoziţii celebre din repertoriul său, inclusiv „Sailing“ şi „I Don't Want to Talk About It“.

Sir Rod Stewart, care are 74 de ani şi 11 luni, îi urmează în top cântăreţului american Paul Simon. El este cu trei luni mai vârstnic decât Simon, potrivit Official Charts Company.

Dame Vera Lynn (97 de ani) este cea mai în vârstă cântăreaţă, care a ajuns în clasament în 2014 cu albumul „Vera Lynn: National Treasure“.

Albumul „The Christmas Present“ al lui Robbie Williams a coborât pe poziţia a doua, urmat pe trei de „Who“ al lui Roger Daltry şi Pete Townshend. Pe locul patru se află albumul „Back Together“, de Michael Ball şi Alfie Boe, urmat pe cinci de „Divinely Uninspired To A Hellish Extent“, de Lewis Capaldi.