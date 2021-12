Rock The City - Trupele Kiss, Whitesnake şi Powerwolf, la Bucureşti

După trei ani de pauză, festivalul Rock The City va reveni anul viitor prin ediţia cu numărul 11.

Pe 16 iulie 2022, Rock The City va prezenta două legende ale muzicii rock - Kiss şi Whitesnake - aflate în turneul lor de adio.

Biletele vor fi puse în vânzare pe 3 decembrie, în reţeaua iaBilet.

Prezenţa grupului glam rock KISS va fi o premieră pentru România. Trupa va conerta în cadrul „End Of The Road World Tour”, ce va încheia o carieră de 49 de ani.

Kiss şi-a început activitatea în 1973 la New York, fiind considerat la scurt timp printre cele mai spectaculoase formaţii rock şi, în acelaşi timp, trupa care a revoluţionat conceptul de evenimente rock live. Kiss este una dintre formaţiile cel mai bine vândute la nivel mondial, cu albume vândute în peste 100 de milioane de copii. Mai mult, Kiss este clasată pe primul loc în rândul trupelor americane cu cele mai multe produse discografice certificate cu aur, 30 la număr. Dintre albume, 13 au fost certificate cu platină, iar trei dintre ele sunt de categorie multi-platinum. Pe 10 aprilie 2014, grupul Kiss a fost inclus în Rock And Roll Hall Of Fame.

Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer şi Tommy Thayer, pe scurt, Kiss, reprezintă un grup care a scris istorie în muzica rock şi care a influenţat generaţii de muzicieni atât din punct de vedere muzical, cât şi din punct de vedere vizual.

Trupa britanică Whitesnake îşi va încheia cariera live după o activitate de 44 de ani, sub numele sugestiv „The Farewell Tour”.

Whitesnake a pornit la drum în 1978, după ce David Coverdale fusese solist al grupului Deep Purple.

Prin cele 13 albume de studio, 9 discuri live şi 9 produse video, Whitesnake a demonstrat că calitate, atât în studio, cât şi pe scenă, iar compoziţii precum „Here I Go Again”, „Still Of The Night” şi „Is This Love” se numără între cele mai cunoscute şi apreciate.

La Bucureşti vor cânta David Coverdale (voce), Tommy Aldridge (baterie), Reb Beach (chitară), Michele Luppi (clape), Joel Hoekstra (chitară) şi nou veniţi în grup, Dino Jelusick (claviaturi, voce) şi Tanya O'Callaghan (bas), prima femeie în grup.

Pe lângă show-urile Kiss şi Whitesnake, pe 16 iulie va conerta una dintre cele mai apreciate formaţii germane ale momentului, Powerwolf. Şi-a început activitatea în 2004 şi, de la an la an, a reuşit să câştige noi fani. În vara aceasta, Powerwolf ar fi trebuit să pornească în turneu pentru a prezenta publicului noul album de studio, „Call Of The Wild”, dar din cauza pandemiei turneul va fi reluat în 2022.

Rock The City 2022 va avea loc pe 16 iulie 2022, în parcarea A din complexul Romexpo, evenimentul fiind prezentat de D&D East Entertainment şi Marcel Avram.

