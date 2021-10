Mercyful Fate, proiect al lui King Diamond, la festivalul ARTmania

Organizatorii au anunţat recent noi nume în lineup - Dordeduh (RO), Leprous (NO), Pain of Salvation (SE) şi Bucovina (RO), Cult of Luna (SE), Taine (RO) şi The Vintage Caravan (ISL), reconfirmate.

Acestea vin în completarea My Dying Bride (UK), Testament (SUA), Transatlantic şi The Pinneaple Thief (UK), anunţate anterior.

Cea de-a 15-a ediţie a festivalului ARTmania de la Sibiu va avea loc între 22 şi 24 iulie 2022, abonamentele fiind deja disponibile pentru acjhiziţionare pe artmaniafestival.ro, eventim.ro şi iabilet.ro. Toate abonamentele cumpărate pentru festivalul ARTmania în perioada 2019 - 2021 rămân valabile pentru ediţia din 2022.

Mercyful Fate (DK), una dintre formaţiile care au făcut parte din primul val de black metal de la mijlocul anilor 1980 si care au exercitat o influenţă de necontestat asupra unor nume precum Metallica, Exodus şi Kreator, a fost înfiinţată de King Diamond (pe numele real Kim Bendix Petersen) şi chitaristul Hank Shermann, în 1981, în Copenhaga.

Cunoscută pentru albume ca „Melissa”, „Don’t Break The Oath” şi „In The Shadows”, Mercyful Fate a fost apreciată de critici şi fanii muzicii rock. A lansat în total şapte materiale de studio, cel mai recent fiind „9”, apărut în 1999.

Un nou anunţ al organizatorilor este programat pentru luna noiembrie 2021.