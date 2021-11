John Legend a lansat o piesă pentru sărbători, prima compoziţie din colaborarea cu Universal Music Group - VIDEO

John Legend, premiat cu Emmy, Grammy, Oscar şi Tony Awards, a semnat cu Republic Records, o divizie a Universal Music Group.

„Sunt încântat să colaborez cu Republic Records în următorul capitol al carierei mele”, a transmis Legend într-un comunicat remis News.ro. „Toţi cei de la casa de discuri au fost atât de minunaţi. Sunt încântat să încep această nouă călătorie artistică şi creativă cu ei şi aştept cu nerăbdare să împărtăşesc muzică nouă în curând”.

De cealaltă parte, Wendy Goldstein, preşedinta Republic Records, a spus: „Nu există nimeni ca John Legend. El este superstarul desăvârşit al secolului 21, al cărui impact asupra culturii în întreaga lume continuă doar să se extindă. Suntem atât de onoraţi să ne unim forţele cu el, în timp ce lansează următoarea eră cu unele dintre cele mai puternice melodii ale lui de până acum”.

„You Deserve It All” a fost produs de Raphael Saadiq şi scris de Legend şi Meghan Trainor. Ei au mai colaborat pentru „Like I’m Gonna Lose You” (2015).

Toate materialele de studio anterioare ale lui John Legend - un total de opt albume de studio, inclusiv albumul colaborativ din 2010 „Wake Up!” cu The Roots şi LP-ul de sărbători din 2018, „A Legendary Christmas” - au fost lansate prin G.O.O.D. Music/ Columbia sau direct prin Columbia. Debutul său, „Get Lifted" (2004), rămâne albumul său de top, cu peste 2,8 milioane unităţi vândute până în prezent, potrivit MRC Data.

Albumul din 2013 al lui Legend, „Love in the Future", a acumulat cele mai multe accesări online, 1,85 de milioane, mulţumită în mare parte hitului „All of Me”, primul său single ce a ajuns în fruntea Billboard Hot 100, în 2014.

„Bigger Love" este cel mai recent album al lui Legend.