INTERVIU David Garrett, violonist: „Enescu se află printre puţinii care au ajuns la inima mea“

Virtuozul star rock, din nou în România Violonistul David Garrett, care a cucerit publicul din România în anul 2018, cu două reprezentaţii sold-out ale concertului „Explosive Live“, precum şi cu programele extraordinare de muzică clasică din cadrul Festivalului Internaţional „George Enescu“, revine în 2020 pentru două concerte la Bucureşti şi Cluj-Napoca. Spectacolele fac parte din cadrul turneului mondial „Unlimited Live“ şi vor avea loc pe 21 octombrie, la Sala Palatului din Capitală, iar pe 23 octombrie, la BT Arena din Cluj-Napoca. Biletele au preţuri cuprinse între 150 şi 500 de lei, în funcţie de categorie. David Garrett are la activ milioane de bilete vândute, este deţinătorul a 23 de discuri de aur şi 16 de platină. Artistul combină carisma unui rock-star cu o virtuozitate înnăscută a celor mai buni instrumentişti ai timpului nostru. Interpretările electrizante ale unor hit-uri rock precum „Purple Rain“ şi „They Don't Care About Us“, ale celor mai cunoscute melodii pop, ca „Viva la Vida“, şi aranjamentele sale muzicale ale lucrărilor clasice de bază, cum ar fi „Simfonia Nr.5“ a compozitorului german Ludwig van Beethoven şi „Vara“ de Antonio Vivaldi, i-au adus aprecierea iubitorilor de muzică din toată lumea.

„Adevărul“: Ai început să cânţi la vioară la vârsta de patru ani. Cum te-ai îndrăgostit de acest instrument?

David Garrett: Am ascultat o mulţime de înregistrări când eram mic şi prin colecţia de albume şi CD-uri ale părinţilor m-am îndrăgostit de muzică şi, mai apoi, de vioară.

Privind înapoi, crezi că propria carieră ţi-a furat copilăria? Ai vreun regret în acest sens?

Cu siguranţă mi-a modelat copilăria, dar nu am absolut niciun regret, pentru că nu aş fi acolo unde sunt acum fără ea. Şi orice mi-ar fi putut lipsi în copilărie pot compensa acum.

Ai primit prima vioară Stradivarius la vârsta de 11 ani, prin amabilitatea preşedintelui german Richard von Weizsäcker. Îmi poţi descrie acel moment?

Bineînţeles că am fost foarte încântat, este visul oricărui violonist să cânte la un asemenea instrument, fie că este vorba despre un Guarneri del Gesù, un Bergonzi sau un Stradivarius. Şi faptul că am avut un instrument atât de minunat la o vârstă atât de fragedă a fost nu numai o mare bucurie, ci şi o mare onoare şi responsabilitate.

Ai mărturisit cândva că părinţii tăi aveau o viziune foarte clară asupra a ceea ce urma să faci în viaţă. Ce ai vrut să spui prin asta? Ştiu că ai mers la prestigioasa Şcoală Juilliard împotriva voinţei părinţilor tăi.

Cred că părinţii mei au văzut oportunităţile pe care mi le oferea instrumentul şi şi-au dorit ca eu să devin muzician, deoarece eram foarte bun la o vârstă atât de fragedă. Aşadar, ei au simţit că este responsabilitatea lor să mă ajute, să mă îndrume pe această cale.

Ai făcut şi modeling în timp ce studiai la Şcoala Juilliard. Cum ai descrie acea perioadă din viaţa ta?

A fost o perioadă foarte interesantă pentru că a fost prima dată când am devenit independent din punct de vedere financiar şi am putut trăi pe cont propriu. A fost o perioadă captivantă din multe puncte de vedere.

Îţi aminteşti când a fost prima dată când ai reinterpretat o melodie rock? Cum ţi-a venit ideea?

Sincer, nu-mi amintesc cu exactitate când am făcut primul cover după o piesă rock. S-a întâmplat treptat, am început să ascult din ce în ce mai mult muzică rock şi pop şi a venit atât de natural încât nu-mi amintesc cu adevărat de primul moment.

Ai reinterpretat piese de la Guns N 'Roses, Metallica, Zeppelin şi alţii. Te-au contactat aceşti artişti? Poţi împărtăşi cu noi cel mai frumos compliment pe care l-ai primit?

Ei bine, un cover trebuie să fie întotdeauna aprobat de artistul original, nu poţi doar să lansezi unul pur şi simplu. Dar mă aflu în situaţia norocoasă în care, până acum, artiştilor le-a plăcut aranjamentele muzicale şi modul în care le-am reinterpretat piesele. Unul dintre cele mai mari complimente a fost atunci când trupa Coldplay a publicat coverul meu după „Viva la Vida“ pe reţelele sociale. A fost fantastic.

Îmi poţi descrie ce sentimente te încearcă atunci când eşti pe scenă?

Depinde de starea mea de spirit, dar pentru mine este vorba mai mult de a simţi muzica, de a fi concentrat şi, în acelaşi timp, relaxat. Starea de spirit perfectă pentru scenă este aceea de concentrare, dar fără a fi stresat şi încordat.

Eşti fericit acum? Ce înseamnă fericirea pentru tine?

Da, sunt foarte fericit cu viaţa mea de acum, mulţumesc. Pentru mine, fericirea înseamnă să fii productiv, să fii creativ şi să priveşti cu optimism spre ziua de mâine şi spre viitor. Asta este definiţia fericirii pentru mine.

Cum te-ai descrie ca persoană şi, de asemenea, ca artist?

Îmi place să învăţ lucruri noi, îmi place să fiu productiv, îmi place să colaborez cu oameni care au ceva ce eu nu am, care să mă completeze într-un fel sau altul. E important să evoluezi şi să tinzi spre acest lucru.

Ai afirmat de nenumărate ori că eşti un mare admirator al lui Enescu. Ce apreciezi la el?

În primul rând, îmi plac înregistrările sale. Are un sunet minunat, îmi plac culorile, glissandi-ul, felul în care tratează instrumentul este atât de aproape de vocea umană. Şi pentru mine, acesta este cel mai important lucru atunci când eşti instrumentist, trebuie să te străduieşti să sune ca şi cum ai cânta la voce. Este unul dintre puţinii artişti care au ajuns la inima mea.

Există şi alţi artişti din România de care ai auzit?

Da, dar nu atât de mulţi pe cât ar trebui. Deşi, în afară de compozitorul George Enescu, sunt un mare admirator al sopranei Angela Gheorghiu şi al interpretărilor de neuitat ale dirijorului Sergiu Celibidache. Am iubit întotdeauna piesele lui Grigoraş Dinicu, în special „Hora Staccato“. Sper să descopăr mai mulţi artişti români minunaţi în anii următori.

Ai avut un mare succes cu concertele tale clasice în România. Ce ne poţi spune despre concertul „Unlimited LIVE“? La ce să ne aşteptăm?

Cred că acest spectacol are tot, spectrul complet, de la piese nemaipomenite clasice, până la piese rock, jazz şi R n’B. Are tot ce-mi place din punct de vedere muzical: varietate, intensitate, dar şi momente liniştite. De asemenea, am creat conţinut video nou pentru a se potrivi perfect cu muzica la care lucrăm de mai bine de un an, aşa că sunt foarte încântat să revin în România cu acest show.