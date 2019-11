Cine sunt câştigătorii MTV EMA 2019: Taylor Swift a primit două trofee VIDEO

Taylor Swift (29 de ani) şi Billie Eilish (17 ani) au obţinut câte două trofee, devenind astfel marile câştigătoare MTV Europe Music Awards 2019, scrie News.ro.

Swift s-a impus la categoriile Best U.S. Act şi Best Video, cu „Me!“, în timp ce Eilish a fost aleasă Best New Artist şi a câştigat trofeul secţiunii Best Song, cu „Bad Boy“, devansându-i pe Ariana Grande, Lil Nas X, Post Malone, Camila Cabello şi Shawn Mendes, care a fost desemnat Best Astist.

Eilish, Swift şi Mendes nu au fost prezenţi la ceremonie pentru a-şi ridica premiile, dar au transmis mesaje de mulţumire.





Două trofee a câştigat şi grupul K-pop BTS, la categoriile Best Live Performance şi Biggest Fans.

Pe scena galei au urcat, între alţii, Becky G, Mabel, Halsey şi Rosalía. Dua Lipa a deschis evenimentul, cu cea mai recentă piesă a ei, „Don’t Start Now“. Solistele au fost acompaniate de numeroşi dansatori şi au impresionat prin coregrafii complexe.

Liam Gallagher, care a fost recompensat cu trofeul onorific Rock Icon, a încheiat seara cu „Once“, urmată de „Wonderwall“.

Lista câştigătorilor MTV EMA 2019:

Cel mai bun videoclip: Taylor Swift, „Me!“ (ft. Brendon Urie)





Cel mai bun artist: Shawn Mendes

Cel mai bun cântec: Billie Eilish, „Bad Guy“













Cea mai bună colaborare: Rosalía, J Balvin, Con Altura ft. El Guincho

Cel mai bun debut: Billie Eilish

Cel mai bun artist pop: Halsey

Cel mai bun artist live: BTS





Cel mai bun artist rock: Green Day

Cel mai bun artist hip hop: Nicki Minaj

Cel mai bun artist alternative: FKA Twigs

Cel mai bun artist electronic: Martin Garrix

Best push: Ava Max

Best work, stage: Muse (Bilbao, Spania, 2018)

Cei mai tari fani: BTS

Cel mai bun artist american: Taylor Swift

Cel mai bun artist britanic: Little Mix