Chitaristul Ronnie Wood înregistrează melodii noi pentru trupa Faces, alături de Rod Stewart şi Kenney Jones

Trupa Faces a activat în anii 70 şi s-a destrămat în 1975. De atunci s-a reunit de mai multe ori, în formulă trio, fără basistul Ronnie Lane şi clăparul Ian McLagan, care au decedat în 1997 şi respectiv în 2014.

În ultimii ani, cei trei au urcat împreună pe scenă în timpul unui concert caritabil, în 2015, la un eveniment privat, în 2019 şi în cadrul unei scurte apariţii, la ediţia din 2020 a Brit Awards.

Ronnie Wood, care este din 1975 chitaristul The Rolling Stones, a dezvăluit recent că a compus melodii noi alături de Rod Stewart şi Kenney Jones, în pauzele de înregistrări cu Mick Jagger pentru The Rolling Stones.



„M-am văzut cu Mick (Jagger) aici săptămâna trecută şi cu Rod (Stewart) şi Kenney (Jones), ieri'', a declarat pentru ediţia de weekend a ziarului The Times.



„Împreună cu Mick am realizat nouă piese noi pentru relansarea 'Tattoo You' '', a spus Wood referindu-se la aniversarea a 40 de ani de la lansarea acestui album al The Rolling Stones.



„Împreună cu Rod şi Kenney am înregistrat muzică nouă pentru Faces'', a adăugat el.



„În ultimele săptămâni, am avut parte de un loc în primul rând la unele dintre cele mai uimitoare proiecte rock'n'roll'', a precizat muzicianul, scrie Agerpres.

Chitaristul Ronnie Wood are 74 de ani şi a folaborat cu Mick Taylor, fost coleg în trupa The Rolling Stones, la un album-tribut în meomoria muzicianului de blues Jimmy Reed.

Grupul Faces a fost format în 1969 în Marea Britanie şi a lansat patru albume, „First Step'' (1970), „Long Player'' (1971), „A Nod Is As Good As a Wink... to a Blind Horse'' (1971) şi „Ooh La La'' (1973)