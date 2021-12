Alexandra Ungureanu, Randi şi Adrian Romcescu, în juriul Eurovision România 2022

Compozitorii şi artiştii continuă să îşi înscrie proiectele, sesiunea fiind deschisă până pe 19 decembrie, pentru ca, pe 23 decembrie, juriul să anunţe piesele calificate în semifinala selecţiei.

Melodiile care vor trece de etapa preselecţiei vor intra în prima etapă a semifinalei, de unde juriul şi telespectatorii vor califica 20 de piese în următoarea fază a concursului. În premieră, membrii juriului vor analiza piesele calificate în format video, la fel ca la etapa internaţională a concursului, evaluând, individual, calitatea acestora şi prestaţia artiştilor.

„În luna ianuarie, vom organiza o sesiune de înregistrări într-unul dintre studiourile TVR, pentru semifinalişti. Fiecare jurat va analiza, individual, aceste materiale, care vor fi disponibile şi pe canalele TVR, tv şi online, întrucât, vă reamintesc, publicul va salva, votând pe pagina de Facebook oficială, cinci piese în următoarea etapă a competiţiei”, a transmis Iuliana Marciuc, manager de proiect Eurovision România.

Semifinala şi finala Selecţiei Naţionale se vor desfăşura la începutul anului viitor, pe parcursul lunilor februarie şi martie. Ultimul act al competiţiei va avea loc pe 5 martie, când va fi aflat numele reprezentantului ţării noastre în competiţia internaţională.



Alexandra Ungureanu a devenit cunoscută alături de grupul Crush. Ea a început la vârsta de 6 ani să ia lecţii de canto şi pian, în scurt timp ajungând să se afle printre premianţii festivalurilor şi concursurilor muzicale de gen. În 2001, a colaborat cu formaţia Sistem şi a ajuns în topurile muzicale naţionale şi internaţionale. Doi ani mai târziu, Alexandra Ungureanu a obţinut locul al treilea la selecţia naţională pentru concursul muzical Eurovision, cu piesa „Make This Love Come True”, şi în acelaşi an, a reprezentat România la Concursul Internaţional Cerbul de Aur.





Ungureanu a intrat oficial în Cartea Recordurilor în anul 2015, după ce, împreună cu Transylvania College şi alţi 1.500 de elevi din 26 de şcoli din municipiul Cluj-Napoca care s-au înscris la o inedită acţiune, şi a reuşit să doboare recordul mondial Cups Song, deţinut de o şcoală din Canada.

Artist liric al Operei Naţionale Române, cântăreaţă de jazz şi hall music, actriţă şi jurat pentru cea mai longevivă emisiune de divertisment („Te cunosc de undeva”), Ozana Barabancea are o carieră de peste 30 de ani. A absolvit Şcoala Populară de Artă, secţia Jazz din cadrul Universităţii de Artă „Luceafărul”, dar şi Conservatorul de Muzică din Bucureşti, secţia Pedagogie muzicală, iar în prezent colaborează cu Orchestra Naţională Radio şi este dirijorul orchestrei care-i poartă numele.



Cântăreţ şi producător muzical, Randi a devenit celebru prin colaborarea cu Marius Moga, alături de care forma, în 2005, trupa Morandi. Începând cu anul 2011, cântă solo şi are propria casă de discuri, Famous Production. A avut opt single-uri pe locul întâi în topuri naţionale şi internaţionale, şi două nominalizări la MTV Europe Music Awards. „Reverse”, albumul său de debut, a fost vândut în 2 milioane de exemplare, iar piesa „Angels”, cel mai descărcat produs digital în Rusia şi Ucraina. În calitate de solist vocal, a fost distins cu o mulţime de premii naţionale şi internaţionale. Randi revine în juriul selecţiei naţionale, după ce a mai participat în această calitate la ediţia din 2016.

Specializat în compoziţie muzicală şi sound-design, Cristian Faur creează şi produce, în studioul său personal, muzică originală pentru film, teatru, televiziune, producţii corporate, spoturi publicitare, jocuri video, spectacole şi podcast-uri. Din 2018, face parte din echipa Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” din Bucureşti şi conduce cea mai platforma de start-up şi dezvoltare artistică ARTISTCLASS.

El a compus piesa „Let Me Try”, cântată de Luminiţa Anghel şi Sistem, care a înregistrat cea mai bună clasare a României la Eurovision, locul al treilea, în 2005. Un an mai târziu, a fost membru al comisiei de jurizare care a hotărât cine va reprezenta România la Atena - Eurovision 2006, iar în 2013, o altă compoziţie a sa, „lt's My Life”, interpretată de Cezar Ouatu, avea să claseze România pe locul 13.

Adrian Romcescu nu este la prima experienţă în cadrul concursului Eurovision. A participat, în 2017, tot ca membru al juriului selecţiei naţionele, iar anterior, la ediţia din 1998, în calitate de compozitor, când Mălina Olinescu a interpretat piesa „Eu cred”. În această calitate, a dirijat London BBC Orchestra, cea care a acompaniat-o pe reprezentanta noastră pe scena din Birmingham. Romcescu este membru al al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi a colaborat, de-a lungul timpului, cu nume sonore din muzica românească, precum Aurelian Temişan, Adrian Enache, Marcel Pavel, Luminiţa Anghel, Elena Cîrstea, Monica Anghel şi Andra.







Eurovision Song Contest 2022 va avea loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai 2022.

Patruzeci şi una de ţări s-au înscris la ediţia cu numărul 66 a concursului internaţional.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională organizată de EBU - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) are loc anual, începând din 1956. Singura ediţie anulată a fost cea din 2020, din cauza pandemiei. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).