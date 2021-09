Albumul „Donda” al lui Kanye West, cea mai bună săptămână de vânzări de anul acesta în SUA

„Donda” a debutat în fruntea clasamentului cu 309.000 de unităţi vândute în SUA în săptămâna încheiată pe 2 septembrie, potrivit MRC Data. A depăşit astfel „Sour” al cântăreţei şi actriţei Olivia Rodrigo, care debutase cu 295.000 de unităţi în luna iunie.







West este acum unul dintre cei şapte artişti care au cel puţin 10 albume clasate pe prima poziţie în istoria de 65 de ani a Billboard 200.





The Beatles are cele mai multe, 19, urmat de Jay-Z (14), Bruce Springsteen (11), Barbra Streisand (11), Eminem (10), Elvis Presley (10) şi West (10). Este aşteptat ca în această listă să intre Garth Brooks, Kenny Chesney, Drake, Madonna, The Rolling Stones şi Taylor Swift.





„Donda”, pe care apar Chris Brown, DaBaby, Jay-Z, Kid Cudi, Lil Durk, Marilyn Manson, Roddy Ricch şi The Weeknd, este şi al zecelea album al lui West care debutează consecutiv pe primul loc în top, la egalitate cu Eminem. Per ansamblu, Jay-Z are cele mai multe debuturi, 14, însă nu sunt consecutive.





West şi Eminem au ratat doar o singură dată clasarea pe primul loc în Billboard 200, fiecare cu albumul de debut. West a ajuns pe poziţia a doua cu „The College Dropout” în 2004, iar Eminem, pe acelaşi loc, cu „The Slim Shady LP” în 1999.





Piesele de pe „Donda” au fost accesate online de 357,39 de milioane de ori - cea mai bună săptămână de streaming pentru un album de anul acesta.





Cântăreaţa americană Halsey şi „If I Can’t Have Love, I Want Power” au debutat pe locul al doilea în clasament, după ce albumul a fost vândut în 98.000 de unităţi.





„Sour” al Oliviei Rodrigo a coborât două locuri, până pe trei, cu 74.000 de unităţi vândute în a 15-a săptămână de la debut.





Doja Cat şi „Planet Her” s-au menţinut pe locul al patrulea, cu 53.000 de unităţi vândute în a zecea săptămână, iar The Kid LAROI şi „F*ck Love” au urcat două poziţii, până pe cinci, cu 44.000 de unităţi vândute în a 58-a săptămână.





Top 10 al Billboard 200 este completat de Morgan Wallen cu „Dangerous: The Double Album”, Billie Eilish cu „Happier Than Ever”, Rod Wave cu „SoulFly”, Trippie Redd cu „Trip at Knight” şi de Lil Tecca cu „We Love You Tecca 2”.





Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).