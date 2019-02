Încă o retragere de la Eurovision România 2019: „E mai bine pentru toată lumea!“

Xandra (23 de ani), de două ori finalistă a Selecţiei Naţionale, a anunţat că s-a retras din semifinalele Eurovision România 2019, după ce se calificase cu piesa „Independent“.

Tânăra nu a dezvăluit motivele care au stat la baza decizie, însă a precizat că, deşi i-a fost greu, „aşa este mai bine pentru toată lumea“.

„Da, este adevărat! Din păcate m-am retras de la Eurovision. Sunt tristă, dar am luat această decizie cu mare tărie de caracter! Ştiţi toţi cât de mult iubesc acest concurs! Acest concurs care mi-a adus cel mai preţios premiu: fanii mei! Consider că nimic nu este întâmplător şi că fiecare are locul lui sub soare! Aşa este mai bine pentru toată lumea! Credeţi-ma! Eu vreau doar să vă mulţumesc! Şi vă mulţumesc din adâncul inimii mele! Sunt uimită câţi oameni vibrează cu mine şi mă susţin în orice decizie! Nu pot decât să vă mulţumesc de fiecare dată şi să vă promit că voi lupta în continuare pentru visul meu şi mereu am să vă fac bucuria de a scoate noi melodii cu mesaje puternice şi motivaţionale! Mult succes tuturor participanţilor“, a scris Xandra pe Facebook.

Retragerea Xandrei este a doua din acest an, după ce a „veteranului“ Mihai Trăistariu, care a invocat ca motiv organizarea dezastruoasă, dar şi faptul că o concurentă „a intrat pe pile“ , referindu-se la finalista Eurovision 2019 Bella Santiago, care a primit de la TVR un wild card şi astfel a ajuns în semifinala concursului.

