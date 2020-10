Universul Marvel va avea primul supererou musulman. Cine este tânăra care va face istorie cu interpretarea sa

Kamala Khan, sau Ms. Marvel, este un personaj cu care fanii Marvel s-au familiarizat deja, aceasta fiind protagonista noului joc Avengers, lansat în acest an, după ce a fost introdusă în benzile desenate în 2013.

Deşi jocul a fost primit cu reacţii mixte, personajul Kamala Khan a fost extrem de apreciat, iar cei de la Marvel Studios s-au gândit că aceasta este o oportunitate excelentă pentru a o aduce şi pe micul ecran pe supereroină. Astfel, Kamala Khan va avea un serial intitulat Ms. Marvel pe Disney+, în 2021, iar rolul principal va fi interpretat de Iman Vellani, o tânără de 18 ani, cu origini pakistaneze.

Acesta va fi primul rol într-o producţie mare pentru Iman Vellani, care va scrie istorie, devenind primul supererou musulman din universul Marvel care apare pe micul (şi în viitor şi marele) ecran.

Introducing Ms. Marvel 💥



Sending ❤️ and congratulations to #TIFFNextWave alum Iman Vellani, who will star as Kamala Khan and the titular superhero. pic.twitter.com/zgOggnZGN2