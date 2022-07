Titlul şi data de lansare pentru viitorul film „Captain America” au fost anunţate

Revenirea lui Anthony Mackie ca Sam Wilson (alias „The Falcon”) a fost anunţată în august, urmată de informaţia recentă că Julius Onah („Paradoxul Cloverfield”, „Luce”) urmează să regizeze filmul MCU.

Mackie şi-a făcut debutul ca Sam în filmul „Captain America: The Winter Soldier” din 2014, iar mai târziu a apărut în filme MCU precum „Avengers: Age of Ultron”, „Captain America: Civil War” şi „Avengers: Infinity War”. Mackie a jucat apoi alături de Sebastian Stan (Bucky Barnes, alias Soldatul de iarnă) în seria Disney Plus „The Falcon and the Winter Soldier”.

În The Falcon and the Winter Soldier”, seria Disney+ se concentrează pe Sam Wilson şi Bucky Barnes după evenimentele care s-au desfăşurat în „Avengers: Endgame”, inclusiv căpitanul America (Chris Evans) şi-a predat scutul – şi moştenirea – lui Sam.

Anul acesta, Marvel va avea premiera „Black Panther: Wakanda Forever” pe 11 noiembrie în cinematografe, alături de serialul „She-Hulk: Attorney at Law” care va fi difuzat din 17 august pe Disney Plus. Additionally, „Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, „Guardians of the Galaxy Vol. 3” şi „The Marvels” care vor fi lansate în cinematografe anul viitor.