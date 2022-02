Festivalul de film de la Berlin se deschide joi cu o peliculă despre lockdown

Festivalul Berlinala se va desfăşura până pe 20 februarie şi este unul dintre cele mai importante festivaluri de film din lume şi unul dintre puţinele care şi-a reluat proiecţiile în prezenţa spectatorilor.

Restricţiile sanitare impuse de pandemia de COVID-19, impun ca proiecţiile din timpul Berlinalei să aibă loc la o capacitate de 50% a sălilor de cinema. Petrecerile şi recepţiile au fost anulate.

Juriul internaţional din acest an este prezidat de regizorul american M. Night Shyamalan şi din el mai fac parte: regizorul braziliano-algerian Karim Ainouz, producătorul franco-tunisian Said Ben Said, regizoarea germană Anne Zohra Berrached, cineasta şi scriitoarea din Zimbabwe Tsitsi Dangarembga, regizorul japonez Ryusuke Hamaguchi şi actriţa daneză Connie Nielsen.

Aproape 800 de invitaţi sunt aşteptaţi să asiste la proiecţia peliculei „Peter von Kant”, o poveste care vorbeşte despre „dragoste şi gelozie, seducţie şi umor”, potrivit site-ului festivalului. Din distribuţia peliculei fac parte actorii Denis Ménochet, Isabelle Adjani şi Hanna Schygulla.

Filmul concurează pentru premiul Ursul de Aur, principalul trofeu acordat în cadrul festivalului. Anul acesta, în competiţia festivalului au fost selectate pelicule realizate, printre alţii, de cineaştii Claire Denis, Ursula Meier, Paolo Taviani, Ulrich Seidl şi Hong Sangsoo.

Circa 400 de filme reprezentând toate genurile, duratele şi formatele vor fi proiectate.

Anul trecut, Ursul de Aur pentru cel mai bun film a fost acordat peliculei „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, în regia lui Radu Jude, povestea unei profesoare blamată de comunitate după apariţia unor înregistrări indecente pe internet.