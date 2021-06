„F9: The Fast Saga”, debut record pentru ultimii doi ani VIDEO

Premiera lungmetrajului regizat de Justin Lin, cu Vin Diesel, Michelle Rodriguez, John Cena şi Tyrese Gibson în distribuţie, a fost amânată de mai multe ori pe parcursul ultimului an şi jumătate, iar weekendul trecut a rulat în peste 4.150 de săli.

Potrivit Comscore, 80% dintre sălile de cinema din SUA au fost redeschise, însă cele din Canada, ale căror venituri sunt adăugate box office-ului nord-american, sunt aproape toate închise.

„F9”, cu buget de producţie de 200 de milioane de dolari, a depăşit încasările obţinute de spionoff-ul „Hobbs & Shaw” (2019) în primul weekend, de 60 de milioane de dolari. Cel mai recent film din saga, „The Fate of the Furious” (2017), a generat 98 de milioane de dolari la debut, iar „Furious 7” (2015), a înregistrat 147,2 milioane de dolari în primele trei zile de la premieră.

Înaintea acestui weekend, „A Quiet Place Part II” deţinea recordul de debut din timpul pandemiei, cu 48,3 milioane de dolari pe parcursul primului weekend.

La nivel internaţional, „F9” a generat încasări de peste 334 de milioane de dolari din vânzarea de bilete, potrivit boxofficemojo.com. Filmul a fost lansat în 45 de pieţe.

Locul secund în box office-ul nord-american a fost menţinut de thrillerul „A Quiet Place Part II” al lui John Krasinski, cu Emily Blunt în rol principal. În al cincilea weekend de la premieră, filmul a generat încasări de 6,2 milioane de dolari, iar la nivel nord-american, până în prezent, a obţinut încasări de 136,3 de milioane de dolari. La nivel global, lungmetrajul are încasări de aproximativ 249 milioane de dolari.

Comedia de acţiune „The Hitman’s Wife’s Bodyguard”, cu Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek şi Antonio Banderas în distribuţie, s-a clasat pe locul al treilea, în coborâre două poziţii, după ce, în al doilea weekend de la lansare, a generat încasări de 4,87 milioane de dolari.

Animaţia „Peter Rabbit 2: The Runaway”, pentru care şi-au împrumutat vocile unii ca Rose Byrne, David Oyelowo şi James Corden, a coborât un loc, până pe patru, după ce, în al treilea weekend de la debut, a generat încasări de 4,85 de milioane de dolari.

„Cruella”, cu Emma Stone în rol principal, s-a menţinut pe locul al cincilea, după ce, în al cincilea weekend de la premieră, a obţinut încasări de 3,7 milioane de dolari.

Top 10 al box office-ului nord-american este completat de „The Conjuring: The Devil Made Me Do It”, „In The Heights”, „Spirit Untamed”, „12 Mighty Orphans” şi „Nobody”.