DiCaprio şi Pitt, dezvăluiri din culisele „Once Upon a Time in Hollywood“: „Tarantino are o viziune uimitoare asupra trecutului, totul pare autentic“

Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt au făcut dezvăluiri, pentru prima dată, din culisele noului film regizat de Quentin Tarantino, „Once Upon a Time in Hollywood“, iar interviul acordat demonstrează că cei doi au creat o prietenie adevărată de viaţă, care se reflectă şi în cadrul producţiei, scrie Entertainment Tonight.

Aceştia, prezenţi pe covorul roşu la premiera filmului din Los Angeles, de luni, 22 iulie, au povestit şi cum a fost să lucreze împreună.

„Venim din aceleaşi cercuri şi admir cu adevărat gustul şi opţiunile lui. Sunt foarte fericit că s-a întâmplat acest lucru (apariţia în „Once Upon a Time in Hollywood“ – n.r.) pentru noi“, a mărturisit Pitt.

În ceea ce priveşte rolul lui DiCaprio în film - în care joacă rolul unui star de la Hollywood care luptă să rămână relevant la sfârşitul anilor 1960 - Pitt l-a tachinat pe DiCaprio pentru interpretarea „stelară, tragicomică“.

„Personajul său este hilar“, a subliniat Pitt. În acelaşi timp, DiCaprio a împărtăşit aceleaşi sentimente de apreciere faţă de rolul prietenului său de pe ecran, explicând că chimia dintre el şi Pitt „a venit într-adevăr natural“.

„Amândoi trăim în Los Angeles şi este vorba despre schimbarea culturii la sfârşitul anilor '60 şi înţelegem dinamica acestor relaţii profesionale care se transformă şi în familii“, a explicat DiCaprio despre rolurile din film.

Leonardo DiCaprio l-a lăudat pe Tarantino pentru faptul că reuşeşte să reconstruiască de fiecare dată cu autenticitate atmosfera trecutului.

„Quentin ne-a oferit această poveste uimitoare a personajelor noastre. Ce e uimitor la Quentin, ca regizor de film, e faptul că el nu doar că are o viziune uimitoare asupra trecutului, dar totul pare autentic. Noi am fost pur şi simplu înconjuraţi de atmosfera anului 1969 din Los Angeles. O mare parte din bulevardul Hollywood a fost redecorată în totalitate că să redea acea perioadă de timp“, a mai spus DiCaprio despre Tarantino.

Cu acţiunea plasată în 1969, în toiul revoluţiei hippie şi a transformării totale a Hollywoodului, „Once Upon a Time in Hollywood“ are în centru un actor fără succes (Pitt) care joacă într-un serial western şi pe dublura lui (DiCaprio), care încearcă să supravieţuiască. Coincidenţa face ca personajul lui Brad Pitt, Rick Dalton, să fie vecinul actriţei Sharon Tate, starleta şi soţia lui Roman Polanski care a fost una dintre victimele lui Charles Manson.

Bugetul filmul este estimat la 100 de milioane de dolari, iar Tarantino a dezvăluit anterior că filmul va fi similar - ca stil şi plan al acţiunii - peliculei „Pulp Fiction“ (1994).

Povestea are mai multe linii narative, în stilul care l-a consacrat pe Tarantino. Pelicula a fost difuzată deja în premieră, dar în mare secret, la Cannes, unde era printre favoriţii marelui premiu. Acţiunea se petrece pe platourile de filmare de la Hollywood, unde vedeta de televiziune interpretată de DiCaprio şi personajul care îi face cascadoriile, Brad Pitt, sunt prinşi pe picior greşit.

Şi actriţa Margot Robbie, care apare în film la un moment dat fiind implicată într-o poveste suspectă, a vorbit despre experienţa filmărilor: „Quentin m-a avertizat oarecum pentru ce o să se întâmple. Mi-a spus: «O să te distrezi atât de mult cum n-ai mai făcut-o pe niciun alt platou de filmare», iar eu tot timpul mă distrez la filmări şi am spus ceva de genul «Ok...» Dar a avut dreptate, a fost extraordinar“.

„A fost odată la Hollywood“ va avea premiera în cinematografele din România pe 16 august.

Trailer-ul complet al filmului „Once Upon a Time in Hollywood“ îl arată pe Al Pacino, care interpretează rolul producătorului american de film Marvin Shwartz, urmat de o scenă cu personajul interpretat de Leonardo DiCaprio, vedeta de cinema Rick Dalton, care arde un grup de nazişti, într-o scenă de film. Pe lângă duo-ul Rick Dalton (DiCaprio) şi Cliff Booth (Pitt), trailerul conţine şi cadre cu Margot Robbie, care o portretizează pe Sharon Tate, dar şi cu actorul Damon Herriman, care interpretează rolul lui Charles Manson, scrie Esquire. Din distribuţia celui de-al nouălea film al cineastului american mai fac parte Luke Perry, Damian Lewis, Dakota Fanning, Margot Robbie, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Michael Masden şi Tim Roth. De altfel, este ultimul rol în care îl putem vedea pe actorul Luke Perry, cunoscut din „Beverly Hills 90210“. Starul a decedat pe 4 martie, în urma unui accident vascular cerebral masiv.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: