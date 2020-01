Lista câştigătorilor premiilor Critics’ Choice 2020: cel mai bun film şi cei mai buni actori

Brad Pitt si Leonardo DiCaprio în „Once Upon a Time in Hollywood FOTO Sony Pictures

Alegerile criticilor s-au confundat, în mare parte, cu cele oferite săptămâna trecută de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (Globurile de Aur).

Cel de-al nouălea lungmetraj al lui Tarantino a fost premiat cu marele trofeu pentru film, dar şi la categoriile Actor în rol secundar (Brad Pitt), Scenariu original (Quentin Tarantino) şi Scenografie (Barbara Ling şi Nancy Haigh), potrivit news.ro.

Regizorii Sam Mendes („1917“) şi Bong Joon Ho („Parasite“) au fost premiaţi ex aequo la categoria Regie. Drama de război „1917“ a fost premiată şi pentru imagine şi montaj, în timp ce „Parasite“ a fost ales şi Cel mai bun film într-o limbă străină.

Lista câştigătorilor Critics' Choice Awards 2020:

Cel mai bun actor

Joaquin Phoenix - „Joker“

Cea mai bună actriţă

Renee Zellweger - „Judy“

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Laura Dern - „Marriage Story“

Cel mai bun tânăr actor

Roman Griffin Davis - „Jojo Rabbit“

Premiul pentru întreaga distribuţie

„The Irishman“, regia Martin Scorsese

Cel mai bun scenariu adaptat

Greta Gerwig, pentru „Little Women“

Cea mai bună comedie

„Dolemite Is My Name“

Cel mai bun lungmetraj de animaţie

„Toy Story 4“

Cel mai bun cântec

„I’m Gonna Love Me Again“ din „Rocketman“ şi „Glasgow (No Place Like Home)“ din „Wild Rose“

Cel mai bun serial-comedie

„Fleabag“ - Amazon

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie

Phoebe Waller-Bridge - „Fleabag“

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial-comedie

Andrew Scott - „Fleabag“

Cel mai bun serial-dramă

„Succesion“ (HBO)

Cel mai bun actor într-un serial-dramă

Jeremy Strong - „Succesion“

Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă

Regina King - „Watchmen“, HBO

Cel mai bun actor într-un serial-comedie

Billy Hader, „Barry“ (HBO)

Cel mai bun actor într-o miniserie

Jharrel Jerome - „When They See Us“

Cea mai bună actriţă într-o miniserie

Michelle Williams - „Fosse/Verdon“, FX

Cea mai bună miniserie

„When They See Us“ (Netflix)

Cel mai bun film de televiziune,

„El Camino: A Breaking Bad Movie“ (Netflix).