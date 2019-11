Controverse la Oscar 2020: Academia a descalificat filmul propus de Nigeria. Care sunt motivele VIDEO

„Lionheart“ era primul lungmetraj pe care Nigeria l-a propus vreodată la această categorie a premiilor acordate de Academia Americană de Film.

Comedia, regizată de Genevieve Nnaji, care joacă şi rolul principal, supranumită „Julia Roberts a Nigeriei“, este disponibilă pe Netflix, care a cumpărat drepturile de distribuţie. Lungmetrajul a avut premiera la Festivalul de Film de la Toronto, în 2018.

Potrivit regulamentului AMPAS, ca un film să se califice pentru această categorie a premiilor trebuie să fie vorbit, în cea mai mare parte, în altă limbă decât engleza.

În cazul „Lionheart“, doar aproximativ 12 minute din film dialogurile sunt în limba igbo, iar restul de 94 de minute, în limba engleză.

„Lionheart“ era unul dintre cele zece filme africane propuse spre nominalizare la Oscar anul acesta, un record pentru continent. Filmul este încă eligibil pentru alte categorii.

AMPAS, criticată pentru decizie

În urma acestei hotărâri, mai multe voci au criticat Academia. Au existat însă şi unele care au amintit că regulile de selecţie nu au fost schimbate, chiar dacă anul acesta numele categoriei a fost modificat - din Cel mai bun film într-o limbă străină în Cel mai bun lungmetraj internaţional. Lucru subliniat şi de AMPAS la acel moment şi reluat acum.

Într-un comunicat transmis pe 5 octombrie şi citat de Variety, Academia Americană de Film a precizat:

„În aprilie 2019, am anunţat că numele categoriei Film în Limbă Străină a fost schimbat în Lungmetraj Internaţional. Am confirmat, de asemenea, că regulile pentru această categorie nu vor fi schimbate. Scopul acestui premiu rămâne acelaşi - să recunoască filme create în afara Statelor Unite în alte limbi decât engleza. Când au fost evaluate filmele înscrise anul acesta, am descoperit că «Lionheart» include doar 11 minute de dialog în altă limbă decât engleza, ceea ce îl face ineligibil pentru această categorie“.

Comitetul de selecţie nigerian a numit descalificarea drept „revelatoare şi un pas înainte pentru a crea o industrie mai bună“ şi a făcut apel la cineaştii locali să aibă în vedere pe viitor regulile Academiei.

În prezent, în urma descalificării lui, numărul total al lungmetrajelor înscrise în cursă este de 92.

Nu este prima dată când AMPAS a descalificat un film din cursa pentru această categorie, numită până anul acesta „cel mai bun film într-o limbă străină”. Din acelaşi motiv au fost descalificate „Utopia” (2015, Afganistan) şi „The Band’s Visit” (2007, Israel).

Regizoarea Ava DuVernay a publicat pe Twitter mai multe mesaje în care îşi arată consternarea, subliniind că engleza este limbă oficială în Nigeria.

Nnaji i-a răspuns că filmul reprezintă felul în care nigerienii vorbesc. „Asta include şi limba engleză, care este ca un pod între cele peste 500 de limbi vorbite în ţara noastră... Nu am ales cine să ne colonizeze“.

Academia va anunţa cele zece finaliste pentru categoria Cel mai bun lungmetraj internaţional pe 16 decembrie, iar cele cinci filme nominalizate, pe 13 ianuarie 2020, odată cu restul categoriilor.

Cea de-a 92-a gală a premiilor Oscar va avea loc pe 9 februarie 2020.

România a propus spre nominalizare „La Gomera“, scris şi regizat de Corneliu Porumboiu, cu Vlad Ivanov şi Catrinel Marlon în distribuţie.