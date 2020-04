Cascadorul Paul Misai, dărâmat de vestea dispariţiei regizorului Mircea Mureşan: „A fost tăticul meu“

„Nea Mircea a fost tăticul meu...Nu pot să uit când m-a oprit în drumul spre bufetul studioului de la Buftea şi mi-a zis: «Puştiule, o să faci probe pentru filmul pe care-l pregătesc». Era vorba despre «Baltagul». I-am zis să nu se supere pe mine, pentru că am semnat deja un contract pentru «Mihai Viteazul» şi că trebuie să vorbesc mai întâi cu nea Sergiu. I-am povestit lui Nicolaescu ce şi cum, la care el s-a uitat în ochii mei şi a surâs: «Bine, du-te! Noi începem oricum filmările în toamnă». Şi aşa am ajuns să-l joc pe Gheorghiţă, fiul Vitoriei şi al lui Nechifor Lipan. M-am simţit ca în groapa cu lei! Mă şi gândeam: Ia uite, băi frate, am ajuns eu, un puşti de pe stradă, care venisem să fac şi eu un ban de buzunar în vacanţa de vară, să joc lângă atâtea vedete“, şi-a reamintit Paul Misai, cel care locuieşte de câteva decenii în Franţa, unde a performat, timp de patru decenii, ca sportiv, antrenor şi preşedinte de club în canotaj şi box, cele două sporturi care-l pasionaseră încă din copilărie.

„Eu am avut patru mentori în toată viaţa mea, în cinematografie şi în sport. Mircea Mureşan, Gheorghe Gheorghiu, Sergiu Nicolaescu şi Victor Moceani. Doar nea Victor mai trăieşte, doar el mi-a mai rămas“, a mai spus Paul Misai, care regretă că nu poate participa la înmormântarea lui Mircea Mureşan, în contextul pandemiei cauzate de noul coronavirus SARS-COv-2.