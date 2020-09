VIDEO Smiley şi Gina Pistol au confirmat că vor deveni părinţi şi au vorbit în premieră despre relaţia lor: „Nici nu am îndrăznit să mă bucur“

Într-un video publicat pe canalul său de YouTube, Smiley a confirmat că el şi Gina Pistol vor deveni părinţi pentru prima dată. Zvonuri despre sarcina prezentatoarei de la Antena 1 circulă în presă de mai bine de două luni.

Mai mult, cei doi au dezvăluit şi sexul copilului: va fi fetiţă.

„Noi acum înseamnă TREI! Î n urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până cand nu i-am auzit inima cum bate şi am stiut că totul este bine. În sfârsit, a venit momentul să aflaţi de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani şi cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susţinere şi multă emotie în viaşa noastră şi în acest oracol video pe care îl impărţim cu voi, cu toată recunoştinţa pentru susţinerea şi mesajele pe care le-am primit până acum. Mulţumim!“, a transmis Gina Pistol.





Cei doi au vorbit, în premieră, despre relaţia lor de dragoste, şi-au făcut complimente şi au mărturisit ce iubesc cel mai mult la celălalt.





„Îmi place că mă faci să râd, că mă distrez cu tine şi că eşti un prieten foarte bun, dar şi că eşti foarte empatică“, i-a spus Smiley, care a reuşit să-şi emoţioneze până la lacrimi iubita.





„Eu te ştiu de când erai la Simplu. Şi ce-mi plăcea mie înainte să te cunosc era că eşti băiat bun, aşa mi se părea. Erai exact genul de băiat pe care să-l duci acasă ca să-l cunoască mama ta. Acum îmi place acelaşi lucru, că eşti un om bun, dar şi că mă echilibrezi, că-mi eşti un prieten foarte bun“, a spus Gina

Cei doi au vorbit şi despre momentul în care au aflat vestea cea mare şi au dezvăluit motivul pentru care au preferat să ţină sarcina în secret până în acest moment.

„Vom deveni părinţi. Încă procesez informaţia, conştientizez acum că vor apărea multe schimbări în viaţa mea, în viaţa Ginei, încep să conţtientizez că trebuie să modific puţin casa, să-mi schimb programul, dar cred că cele mei multe schimbări vor veni în viaţa Ginei. Vestea asta minunată a fost o mare supriză pentru amândoi, una cum nu se poate mai frumoasă şi am preferat să psătrăm vestea asta pentru noi până în momentul în care am fost sigur că totul este în regulă. După cum ştim cu toţii, primul trimestru este cel mai greu şi pot apărea probleme, cumva noi am păstrat secretul între noi doi, nu au ştiut nici prietenii, nici familia, nu ştiu cum a reuşit să apară în presă. A fost o surpriză neplăcută pentru noi, pentru că noi ne doream foarte tare să dăm vestea apropiaţilor noştri după ce eram siguri că totul va fi bine“, a povestit Smiley.

„Eu mă bucur că trăiesc tot ce trăiesc acum, indiferent de preţ şi vreau să copilăresc alături de copilul meu, vreau să fiu o mamă cool (...). Chiar a fost o surpriză pentru mine când am rămas însărcinată. Nu-mi venea să cred, îmi era frică să mă bucur. Când i-am auzit prima dată inima bătând, mi-a fugit pământul de sub picioare, aveam confirmarea că va fi bine. Mie doctorii nu mi-au dat prea multe şanse, de aceea a fost o surpriză, eu credeam că sunt obosită şi că am o dereglare hormonală. Dar Dumnezeu a avut alt plan pentru noi, de aceea am ţinut secret atâtea luni. Analizele mele nu arătau prea bine, doctorii îmi spuneau că există puţine şanse să rămân însărcinată natural. Când am făcut testul şi i-am spus lui Andrei, pur şi simplu ne uitam unul la altul şi ne-a bufnit râsul, nu ne venea să credem (...)“, a mărturisit Gina.

Mesajul celor doi: