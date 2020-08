Viaţa Corinei Chiriac de când a renunţat la emisiunea de la Naţional TV. Artista de 70 de ani pregăteşte o surpriză

În luna mai a anului acesta, Corina Chiriac a surprins când a dezvăluit că după 12 ani în care a prezentat emisiunea "Opriţi timpul" la Naţional TV îşi dă demisia. Eram în plină pandemie, iar aceasta a avut timp să reflecteze, a hotărât că aşa e mai bine: "Nevoită să stau mai mult în casă, am avut ocazia să stau de vorbă cu mine şi am aflat că am nevoie de o pauză de resetare personală şi profesională. După succesul de anul trecut când am schimbat prefixul, an în care am sărbătorit 50 de ani de carieră pe scena Cerbului de Aur, în emisiuni tv şi multe concerte, când am lansat la Eurostar dublul CD "Strada Speranţei" şi un site la care am muncit câţiva ani alături de o echipă, această pauză de două luni mi-a adus o alta perspectivă de viaţă. Una mai liniştită. Am decis astfel să mă retrag din colaborarea cu Naţional TV. Mulţumesc tuturor membrilor echipei şi colegilor de breaslă pentru o fructuoasă colaborare de mai bine de 12 ani. A fost un privilegiu pentru mine să încercăm să "Ne-amintim Duminica" şi să "Oprim Timpul" împreună."

Cu toate acestea, artista de 70 de ani nu poate sta departe de pasiunile sale, a mai urcat chiar şi pe scena de la TVR 1, dar acum pregăteşte o surpriză de proporţii pentru fanii săi.

