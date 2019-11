Ultima dorinţă a lui Freddie Mercury, dezvăluită la 28 de ani de la moartea solistului Queen

Freddie Mercury avea doar 45 de ani când a murit, pe 24 noiembrie 1991. Acum, prietenii săi apropiaţi au dezvăluit cum şi-a luat muzicianul la revedere de la viaţă.

Peter Freestone (64 de ani), asistentul personal care şi-a petrecut alături de Mercury ultimii 12 ani din viaţă, a dezvăluit pentru sursa citată că muzicianul le-a cerut să îl mute la parterul vilei sale din West Kensington pentru a-şi îndeplini dorinţa: „Freddie a coborât pe 20 noiembrie să îşi vadă colecţia de artă pentru ultima dată. L-am cărat pe scări şi s-a plimbat prin camere cu ajutorul nostru. Ne-a povestit cum a cumpărat unele dintre lucrări“.

„Era uimitor. În aşa măsură iubea viaţa. Nici măcar atunci nu se gândea că moare. Încă se mai gândea la art. Nu arăta niciun fel de teamă de moarte. Nici teamă, nici tristeţe“, au mai spus prietenii lui Mercury.

Grupul de prieteni care a făcut declaraţii despre ultimele zile ale muzicianului îi include pe partenerul său, Jim Hutton, fosta lui iubită, Mary Austin, şi pe Joe Fanelli, bucătarul său.

Freddie Mercury pe numele său adevărat Farrokh Bulsara, s-a născut pe insula africană Zanzibar. Considerat ca fiind unul din cei mai buni căntăreţi din toate timpurile, Freddie Mercury avea o voce deosebită şi distinctivă, incluzând un ambitus de 4 octave. Deşi vorbea pe tonalităţi de bariton, el cânta majoritatea melodiilor ca tenor.

Mercury a compus zece melodii din cele şaptesprezece de pe albumul „Greatest Hits“ al formaţiei Queen: „Seven Seas of Rhye“, „Killer Queen“, „Bohemian Rhapsody“, „Somebody to Love“, „Good Old-Fashioned Lover Boy“, „We Are the Champions“, „Bicycle Race“, „Don't Stop Me Now“, „Crazy Little Thing Called Love“ şi „Play the Game“.

Mercury este recunoscut pentru prestaţiile live, care erau de obicei pe stadioane mari. Una din cele mai notabile performanţe al lui Mercury cu Queen a avut loc la Live Aid în 1985, când un stadion întreg de 72,000 de oamenii au bătut din palme, au cântat. Performanţa celor de la Queen la acest eveniment a fost declarată de mulţi specialişti drept cel mai bun concert din toate timpurile.

Conform cărţii lui Jim Hutton, „Mercury and Me“, Mercury a fost diagnosticat cu SIDA în primăvara anului 1987, puţin după Paşte. În acelaşi an, Mercury a declarat că testul său a ieşit negativ. În ciuda negaţiilor, presa britanică a continuat zvonurile în anii următori, din cauza stării psihice a lui Mercury şi din cauza lipsei de turnee a celor de la Queen.

Până la sfârşitul vieţii sale, Mercury era urmărit de fotografi, în timp ce tabloidul The Sun susţinea că Mercury este grav bolnav. Apariţia sa din ultimul său videoclip, „These Are the Days of Our Lives“, le-a confirmat suspiciunile.

Mercury a continuat să înregistreze melodii în studio până cu o lună înainte de a muri în noiembrie 1991. În ultimul său an de viaţă, Queen era la apogeul succesului, albumul „Innuendo“ intrând în topurile britanice pe locul întâi şi vânzându-se în 250.000 de exemplare doar în prima săptămână de la lansare.

Ultimele zile de viaţă ale lui Freddie Mercury

Pe data de 22 noiembrie, 1991, Mercury l-a chemat pe managerul trupei Queen la el acasă în Kensington, pentru a discuta o declaraţie publică. A doua zi, 23 noiembrie, următorul anunţ a fost făcut din partea lui Freddie Mercury:

„În urma relatărilor din presă din ultimele două săptămâni, doresc să confirm că am fost testat seropozitiv şi că am SIDA. Am simţit că este corect să ţin această informaţie doar pentru mine până acum pentru a proteja intimitatea celor din jurul meu. Acum a venit timpul pentru ca prietenii şi fanii mei din toată lumea să afle adevărul şi sper că toată lumea se va alătura doctorilor mei în lupta acestei boli teribile. Intimitatea a fost mereu specială pentru mine şi sunt cunoscut pentru lipsa de interviuri. Vă rog să înţelegeţi că această politică va continua“.

Puţin după 24 de ore de la declaraţia de presă, Mercury a murit pe data de 24 noiembrie 1991 la vârsta de 45 de ani. Decesul a fost provocat de bronhopneumonie, cauzată de SIDA.