Toma Cuzin: Îl văd pe „Firicel“ peste tot pe unde merg

Întrebat dacă se gândeşte la personajul său, în viaţa de zi cu zi, actorul a răspuns: „De gândit nu am cum să nu mă gândesc, mai ales că-l văd pe Firicel destul de des, zilnic, peste tot pe unde merg.“

Toma Cuzin a dat asigurări că se înţelege foarte bine cu colegii săi de platou, însă vizitele nu sunt atât de dese. Mulţi dintre ei se văd doar la ocazii speciale, mai ales că petrec aproximativ şase luni împreună pe platourile de filmare pentru „Las Fierbinţi“.

Actorul a povestit şi cine l-a influenţat să devină actor: „Cel care m-a inspirat şi mi-a deschis mintea este Andi Vasluianu. Dar ambiţia de a da la actorie vine din orgoliu, motivaţia a fost dragostea faţă de soţia mea, care îşi dorea să cunoască lumea teatrului, ea fiind la rândul ei studentă la Arte. Şi, bineînţeles, ce m-a ţinut şi ajutat a fost nevoia de cultură, pe care abia o cunoşteam.“

A muncit cu sufletul

De asemenea, într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“ , actorul povestea cum i-a ieşit Firicel din „Las Fierbinţi“ în cale: „Mi-a spus de el Dragoş Bucur. Am dat probă, nu ştiam ce se întâmplă, am venit cu o propunere de abordare a textului, am venit cu ceva în plus, m-am gândit dincolo de textul de la probă şi asta le-a plăcut la mine. De exemplu, în primul sezon, personajele jucate de mine şi de Adrian Văncică erau secundare, eu trebuia să apar doar în trei episoade, dar mi-am făcut bine treaba. Eu am muncit cu sufletul, nu cu creierul.“