Tom Hardy, actor rebel, dar bărbatul unei singure femei de peste un deceniu. Ce relaţie frumoasă are cu soţia sa, Charlotte Riley

După ce şi-a cunoscut jumătatea, s-a schimbat cu totul, devenind un partener model. Ca să punem sare pe rană, trebuie să menţionăm că, pe cât de dur este în filme - Venom: Let There Be Carnage e cel mai recent exemplu - pe atât de romantic este acasă.

Să mai spunem şi că, atunci când se află în deplasare, îi trimite soţiei sale scrisori de dragoste? Obicei deprins chiar de la Charlotte, care adoră declaraţiile de amor în cerneală, aşa cum adoră ceaiul şi alte dichisuri de modă veche. Despre Tom n-am paria că adoră ceaiul, însă ce nu face un bărbat când îi pică o femeie cu tronc?!

