Tavi Colen, despre fosta soţie a lui Alin Oprea: „Larisa a afirmat că mâncam la ei şi-mi spăla chiloţii. A uitat că oalele erau ale mele“

Neînţelegerile dintre Alin Oprea şi fosta sa soţie sunt departe de a se fi încheiate. Dimpotrivă, pe zi ce trece, scandalul parcă se amplifică. Se pare că nu doar cei doi copii ai cuplului sunt implicaţi, şi Tavi Colen spune lucrurilor pe nume, tranşant:

„În urmă cu 21 ani, cu Alin eram ca doi fraţi. Locuiam în aceeaşi vilă. Eu plăteam chiria. Eu cumpărasem şi tot ce era în ea. El nu voia să cumpere nici măcar un pahar. Spunea că o să o facă atunci când va fi la casa lui. După un spectacol la Buzău, a cunoscut-o pe fata asta. Am crezut că este vorba despre o fană, şi atât. Numai că după o vreme m-am trezit cu ea în casă. Şi n-a mai plecat. Ştiţi că acum câţiva ani a mai fost un scandal, când nu mi-am mai vorbit cu Alin. Iar Larisa a afirmat atunci că mâncam la ei şi-mi spăla chiloţii. A uitat să spună însă că oalele erau ale mele. La fel şi maşina de spălat în care îmi puneam chiloţii. Apoi a încercat să acapareze tot. Să o facă pe managerul trupei. Mi-au furat şi numele. „Talisman” pe care l-am dat eu, într-o cameră de cămin studenţesc. Am martori. Ei l-au înscris la OSIM pe numele lor. Atunci m-am enervat şi am pus trei condiţii, ca să mai cântăm împreună: să nu mai bea înainte de spectacole, să nu mai vină niciodată nevastă-sa la spectacolele noastre şi să-mi dea numele de „Talisman” înapoi. Mi-a închis telefonul când i-am spus astea. De atunci nu ne-am mai vorbit.”, a spus Tavi Colen, conform retetesivedete.ro