Ryan Adams, acuzat de abuz emoţional şi hărţuire sexuală. Reacţia cântăreţului: „Nu sunt perfect“ FOTO

Cunoscutul cântăreţ Ryan Adams a fost acuzat de hărţuire sexuală şi abuz emoţional de şapte femei, inclusiv fosta lui soţie, actriţa şi cântăreaţa Mandy Moore (34 de ani).

Printre victime se află şi o femeie care susţine că avea doar 14 ani când a fost hărţuită de artist, scrie Daily Mail.

Ele au dezvăluit că Adams oferea oportunităţi profesionale pentru tinerele aspirante, în schimbul cărora le cerea să întreţină relaţii sexuale, iar dacă acestea se opouneau începea să le hărţuiască.

Una dintre victime susţine că avea 14 ani când Adams a abuzat-o şi într-un apel video pe Skype apărea dezbrăcat. Şi cântăreţele Phoebe Bridgers (24 de ani) şi Courtney Jaye (40 de ani) se numără printre acuzatoare.

Potrivit publicaţiei New York Times, care a obţinut confirmări de la membri de familie şi prieteni, Adams „supunea femeile la abuz emoţional şi verbal, le hărţuia în mesaje sau pe reţelele sociale“.

Mandy Moore şi Ryan Adams

Adams, în schimb, a negat toate acuzaţiile. „Nu sunt perfect şi am făcut multe greşeli. Celor pe care i-am rănit, fără intenţie, le cer iertare din tot sufletul şi fără rezerve“, a răspuns Adams pe Twitter.

I am not a perfect man and I have made many mistakes. To anyone I have ever hurt, however unintentionally, I apologize deeply and unreservedly. — Ryan Adams (@TheRyanAdams) February 13, 2019

The Times a relatat că a văzut peste 3.000 de mesaje telefonice, printre care şi câteva de natură sexuală, pe care Adams le-a schimbat, timp de nou luni, în 2014, cu o fată în vârstă de 15-16 ani. Adolescenta a dezvăluit că a participat şi la un apel video în care Adams era dezbrăcat.

Artistul a declarat pentru publicaţie că nu îşi aminteşte schimbul de mesaje, afirmaţie pe care a susţinut-o şi online: „Imaginea pe care acest articol o prezintă este deranjant de inexactă. Unele dintre detalii sunt denaturate, altele sunt exagerate, altele sunt de-a dreptul false. Nu aş interacţiona inadecvat cu cineva despre care aş crede că este minor. Punct“, a mai scris pe Twitter cântăreţul.

But the picture that this article paints is upsettingly inaccurate. Some of its details are misrepresented; some are exaggerated; some are outright false. I would never have inappropriate interactions with someone I thought was underage. Period. — Ryan Adams (@TheRyanAdams) February 13, 2019

Fosta soţie, Moore, care a divorţat de cântăreţ în 2016, spune că Adams era abuziv emoţional: „Comportamentul său autoritar mi-a blocat posibilitatea de a-mi face noi conexiuni în industrie într-o perioadă crucială, care mi-ar fi putu aduce câştiguri, pe când aveam 25-30 de ani“.

Adams a scris ulterior pe Twitter: „Faptul că unele persoane cred că le-am rănit mă întristează foarte tare. Sunt hotărât să depun efort pentru a fi o persoană mai bună. Doresc tuturor compasiune, înţelegere şi vindecare“.

As someone who has always tried to spread joy through my music and my life, hearing that some people believe I caused them pain saddens me greatly. I am resolved to work to be the best man I can be. And I wish everyone compassion, understanding and healing. — Ryan Adams (@TheRyanAdams) February 13, 2019

Mandy Moore, una dintre femeile care susţin acuzaţiile, a fost soţia lui Adams pentru şapte ani. Cei doi s-au cunoscut în 2007, când ea avea 23 de ani, iar el 33 de ani.

Ryan Adams a ajuns celebru odată cu lansarea albumului „Gold'“, în 2001, iar hit-ul său „New York, New York“ a devenit imnul neoficial al oraşului după atacurile teroriste de la 11 septembrie. Şi-a lansat cariera muzicală odată cu formaţia Whiskeytown şi a debutat solo în 2000 cu albumul „Heartbreaker“. Adams, compozitor şi producător, a lucrat cu unele dintre cele mai mari nume din industrie, printre care John Mayer, Willie Nelson şi Norah Jones.

