Primele schimbări. Meghan, apariţie relaxată în parc cu micuţul Archie: „E singura care pare fericită“

PASSEANDO! #MeghanMarkle foi fotografada ontem pela primeira vez passeando com o filho #ArchieHarrison e seus dois cachorros no parque próximo a mansão onde está com a família desde o fim do ano passado. Sorridente e seguida por dois seguranças, Meghan não parecia incomodada com os paparazzis, de quem ela e o #principeHarry tanto reclamam e alegam perseguição. Aliás, ontem à noite ele chegou ao Canadá para encontrar a esposa e o filho, onde começam agora definitivamente uma nova fase da vida. 📸Splash