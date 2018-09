Paula Rusu, detalii despre lupta cu tuberculoza: „M-a costat un plămân şi aş fi putut să-mi pierd vocea“

Invitată în platoul „Teo Show“, Paula Rusu a detaliat lupta cu boala, în urma căreia a rămas fără un plămân. Jurnalista a fost diagnosticată în 2014 cu tuberculoză şi a fost operată, iar în urmă cu doi ani a renunţat la televiziune şi a început să lucreze la proiecte legate de combaterea acestei boli în încercarea de a-i ajuta şi pe cei aflaţi în aceeaşi situaţie.

Jurnalista a povestit că medicii nu au considerat că trebuie să îi facă analize pentru tuberculoză, cu toate că ea a mers la doctor când şi-a dat seama că este bolnavă: „M-au căutat de astm, laringită, bronşită, inclusiv de cancer pulmonar. S-au căutat toate acestea, mai puţin tuberculoză“.

Din păcate, conform spuselor Paulei, medicii încă merg pe premiza că tuberculoza este „boala sărăciei“, însă aceasta este de părere că microbul „nu cere buletinul nimănui şi nu întreabă despre conturile bancare“.

În urma operaţiei, moderatoarea de ştiri politice spune că nu mai are rezistenţa fizică pe care o avea înainte şi se confruntă în fiecare dimineaţă cu dureri de articulaţii ca urmare a unui tratament sever pe care l-a încercat iniţial în speranţa că va scăpa de operaţie.

„Tuberculoza este cel mai mare ucigaş dintre bolile infecţioase la nivel mondial. Tuberculoza m-a costat un plămân, este preţul pentru o viaţă în care simt că pot să schimb ceva şi mi se pare fabulos acest lucru“, a declarat Paula Rusu.

Jurnalista a dezvăluit că s-a îmbolnăvit chiar înainte de nuntă, iar o parte dintre colegii din televiziune nu au mai participat la eveniment de teamă să nu se îmbolnăvească. „Privind retrospectiv, nu-i judec. Atunci nu mi-a picat foarte bine. Sunt ardeleancă de la Reghin şi am făcut nunta la mine acasă. M-am pregătit, am făcut frumos pentru musafiri. Le-am făcut nişte rezervări în nişte locuri minunate în care nu au mai ajuns niciodată. Şi de asta mi-a părut cel mai rău. Paradoxal, deşi au fost puse în alertă, prietene de ale mele care lucrează în alte televiziuni au venit la nunta mea, deşi la vremea respectivă se ştia că Paula Rusu are tuberculoză. Se vorbea la toate televiziunile de treaba asta. Şeful lor le-a zis: «Vă duceţi la nuntă la Paula Rusu? Aveţi grijă, că nu e bine». Iar prietenele, pentru că de asta sunt prietene, i-au zis să-şi vadă de treabă“, a povestit Paula, care a subliniat că nu a anulat nunta pentru că medicul a asigurat-o că nu este un pacient contagios.

Realizatoarea de televiziune a făcut şase luni de tratament intensiv, timp în care lua câte 16 pastile pe zi, şi mărturiseşte că ar fi putut să îşi piardă vocea din cauza cortizonului: „Pentru cine nu ştie, cortizonul taie barierele imunitare şi tot ce iei din aer se poate dezvolta nefiresc în corpul tău. Tusea mea a dus la rănirea atât de urâtă a laringelui, încât aş fi putut să îmi pierd vocea. De atunci, am căpătat o voce care se aude. După 10 ani de moderat politică, nu am avut atâtea mulţumiri câte am avut din momentul în care am început să vorbesc doar despre ce contează cel mai mult pentru un om, sănătatea lui“.

Paula şi-a încheiat declaraţiile într-o notă motivaţională: „Nu realizăm cât de bogaţi suntem atâta vreme cât suntem sănătoşi şi avem două mâini, două picioare şi un cap pe umeri“.

25.000 de cazuri de tuberculoză tratează anual România, dintre care 1500 sunt copii.