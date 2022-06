O fostă prinţesă din Qatar a fost găsită moartă în casa ei din Spania

Primele investigaţii arată că fosta prinţesă a murit din cauza unei supradoze de droguri, însă analizele post mortem vor stabili cu exactitate cauza decesului. Pe corpul ei nu au fost descoperite urme de violenţă, potrivit Digi24.

Kasia Gallanio şi Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani s-au căsătorit în 2004 şi au avut trei fiice. Cei doi s-au despărţit şi s-au luptat timp de 10 ani pentru custodia fetelor, după ce Kasia l-a acuzat că a agresat-o sexual pe fiica mai mare, dar fostul soţ a negat acuzaţiile.

Kasia Gallanio a pierdut custodia, iar cei trei copii locuiesc în prezent cu tatăl lor pe luxosul Avenue Montaigne de lângă Champs-Elysees din Paris.

Născută în Los Angeles şi de origine poloneză, Kasia locuia într-una dintre casele cuplului din Marbella. Potrivit presei occidentale, suferea de depresie şi avea probleme cu alcoolul.

Kasia Gallanio a acordat un interviu în urmă cu câteva săptămâni în care a vorbit despre mariajul cu Abdulaziz Khalifa Al Thani. "Am primit foarte multe mesaje de la femei care sunt blocate în mariaj sau controlate de soţ. Este foarte greu să te adaptezi când la mijloc sunt două naţionalităţi diferite, mai ales din Orientul Mijlociu. Cel mai important lucru pentru mine este libertatea, să mă pot plimba şi să fac lucrurile pe care mi le doresc. Am decis, după atâţia ani, să vorbesc. E timpul ca oamenii să ştie că nu este totul numai glamour, perfect. M-am simţit sugrumată de foarte multe ori, a fost dificil nu numai pentru mine, dar şi pentru copii. Banii au rolul de a te izola de restul lumii, este o altă lume. Am crescut într-o casă normală, pentru mine a fost o cu totul altă viaţă. Suferinţa există oriunde. Copiii aceştia sunt ai noştri şi el ar trebui să contribuie, de aceea am ajuns la tribunal. E ruşinos că trebuie să cer bani, dar o fac pentru copiii mei ”, a spus Kasia Gallanio, în ultimul său interviu.