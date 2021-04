Nelu Ploieşteanu, poveşti amare din copilăria chinuită: „Cadouri n-am primit niciodată. Prima dată când am câştigat bani a fost groaznic“

Artistul a povestit că în copilărie a trăit într-o sărăcie lucie.

Într-un interviu pentru Revista Taifasuri, Nelu Ploieşteanu şi-a spus pe scurt povestea de viaţă încărcată de amărăciune şi sărăcie, dar presărată cu momente unice care i-au schimbat destinul. Neajunsurile şi grijile au rămas acum simple amintiri, dar când le rememorează, totul pare că s-ar fi întâmplat acum câteva clipe.

A murit Nelu Ploieşteanu. Cântăreţul era internat în stare gravă la Spitalul Floreasca



"Mi-a fost extrem de greu. Atunci am început să cânt. M-am apucat de meserie, pentru că trebuia să-mi întreţin familia. Tata voia să mă bage la şcoala militară, dar n-a fost să fie. Nu voia să ajung tot lăutar ca el. Nici măcar la nunţi nu mă lua cu el, pentru că spunea că sunt prea mic. Prima dată când am câştigat bani a fost groaznic. Un lăutar m-a dus mai mult de milă la o nuntă, ce s-a ţinut într-un umbrar, pentru că ştia că am talent. Mă dusesem cu acordeonul, fiindcă nu ştiam că voi cânta şi vocal. Dar oamenii cereau şi n-aveam ce să fac. În urmă cu 40 de ani nici nu auzisem de staţie. Aşa că noi, lăutarii, ne puneam unul în spatele celuilalt şi mergeam de la o masă la alta. Am câştigat atunci 400 de lei şi am ţinut toată nunta", povestea Nelu Ploieşteanu pentru "Taifasuri".

Drama vieţii lui Nelu Ploieşteanu: Este cel mai frumos cavou din tot cimitirul VIDEO



Află pe Click! mai multe detalii despre copilăria grea a marelui artist