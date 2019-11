Miley Cyrus, operată la corzile vocale. Cântăreaţa şi-a amânat toate concertele

Cântăreaţa Miley Cyrus a primit luna trecută tratament pentru amigdalită, însă medicii au descoperit o problemă mai serioasă la corzile vocale.

Ea a fost supusă unei intervenţii şi trebuie să îşi odihnească vocea pentru câteva săptămâni, scrie People, citat de news.ro.

Cel mai recent single al artistei în vârstă de 26 de ani, „Slide Away“, a fost lansat în luna august.

Următorul ei album de studio, „She Is Miley Cyrus“, era aşteptat înainte de finalul anului. „The Thrill is Gone“, piesă pe care ea o cântă împreună cu actorul Jeff Goldblum se regăseşte pe al doilea album jazz al lui, „I Shouldn t Be Telling You This“, lansat la începutul acestei luni.