Mihaela Rădulescu, despre relaţia cu Felix Baumgartner: „Nu mai vreau să mă mărit“

Mihaela Rădulescu (51 de ani) a vorbit într-un interviu Viva despre emisiunea „Ferma“, pe care urmează să o prezinte, şi despre viaţa personală. Întrebată despre relaţia cu Felix Baumgartner şi speculaţiile din ultima vreme cu privire la despărţirea de acesta, prezentatoarea TV a susţinut că orice relaţie neconvenţională, mai ales între doi oameni publici, e dezbătută în cel mai convenţional mod cu putinţă de presă şi de public. „Credeţi ce doriţi, eu trăiesc numai ce-mi place. Şi cred că am dovedit asta de mult“, a spus Mihaela Rădulescu.

În ceea ce priveşte o posibilă nuntă, dat fiind vechimea relaţiei, prezentatoare TV a spus: „ Am învăţat să-mi preţuiesc mult mai mult viaţa privată. Şi am constatat că am numai decâştigat de-aici, atât eu, cât şi familia mea. Nu mai vreau să mă mărit, nu trăiesc ce vor alţii, ci doar ce are sens total pentru mine. Şi dacă o relaţie cu un bărbat de pe altă planetă mă face fericită şi trebuie să ne întâlnim în cosmos ca să fim fericiţi, o s-o fac, fără selfie. Ştiu că pare ciudat să nu trăieşti în aceeaşi casă, oraş, ţară cu bărbatul tău, dar la fel de ciudat poate fi să-ţi împarţi patul sau gândurile cu un om pe care nu-l mai iubeşti sau care are pe alta. Nu trăim la fel, nu gândim la fel despre iubire şi libertate, nu simţim la fel, deci haideţi să mai şi acceptăm că şi cuplurile pot avea diverse forme de fericire şi de convieţuire. Iar dacă nu puteţi accepta, eu tot vă doresc fericirea mea, pentru că e reală şi întreagă“, a mai spus Mihaela Rădulescu.