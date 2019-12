Mesajul lui Justin Timberlake după ce a fost surprins în ipostaze tandre cu o altă femeie: „Am arătat o gravă eroare de judecată“

Justin Timberlake a oferit explicaţii după ce a fost surprins într-un bar ţinându-se de mână cu actriţa Alisha Wainwright. Cei doi luaseră o pauză de la filmările pentru „Palmer“, film în care joacă rolurile a doi îndrăgostiţi. Pentru că în acel moment artistul nu purta verigheta, presa a speculat că Timberlake s-a despărţit de soţia sa, Jessica Biel.

Într-un mesaj pe Instagram, starul a cerut scuze soţiei şi familiei pentru că i-a pus „într-o situaţie jenantă“ şi a dat vina pe consumul excesiv de alcool. Timberlake a insistat că nu a avut o relaţie sexuală cu partenera sa de platou. El a precizat şi că regretă incidentul mai ales pentru că şi-ar dori să fie un exemplu pozitiv pentru fiul său în vârstă de patru ani.

„În general încerc să stau departe de zvonurile care apar, însă de această dată simt că este important să reacţionez pentru că ele rănesc persoanele pe care le iubesc. Recent am arătat o gravă eroare de judecată, dar vreau să fie foarte clar că nu s-a întâmplat absolute nimic între mine şi colega mea. Am băut mult prea mult alcool în acea noapte şi regret comportamentul avut. Ar fi trebuit să ştiu mai bine. Acesta nu este exemplul pe care vrea să i-l ofer fiului meu. Îmi cer iertare uimitoarei mele soţii şi familiei pentru că i-am pus într-o situaţie atât de jenantă. Mă concentrez pe a fi cel mai bun tată şi soţ. În situaţia de faţă nu am fost. Sunt recunoscător că lucrez la acest film şi abia aştept ca oamenii să-l vadă“, a scris cântăreţul.

Justin Timberlake şi Jessica Biel s-au căsătorit în 2012, după o relaţie de cinci ani.