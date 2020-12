Meghan Markle, apariţie surpriză la CNN. Ce mesaj a avut de transmis soţia prinţului Harry

Ducesa de Sussex a spus că a fost „inspirată" de poveştile de solidaritate şi de compasiune „în cursul unui an care a fost cu adevărat o provocare pentru toţi în toată lumea".

„Peste tot, oamenii şi-au lăsat de-o parte nevoile proprii pentru a se uni şi a susţine binele colectiv", a spus ea, conform news.ro

„În martie, criza de Covid-19 a afectat grav, şi de pe o zi pe alta totul s-a schimbat. Pentru numeroase familii, impactul pendemiei a fost catastrofal", a continuat ea. "Prea multe persoane s-au confruntat cu această problemă: Cum îmi voi putea hrăni familia?"

„Dar în faţa unei astfel de realităţi devastatoare, am văzut şi spiritul uman şi remarcabilele moduri în care comunităţile se mobilizează în momente dificile", a descris Markle. "Am văzut lucrurile bune, în aceste comunităţi care au decis să nu rămână cu braţele încrucişate în timp ce vecinilor lor le era foame".

„Aceste momente au amintit multora că ţinem la ei. În această seară, celebrăm eroii tăcuţi, pe unii îi cunosc, pe alţii îi aplaudăm de departe", a continuat fosta actriţă din "Suits". "Aceşti indivizi care au vegheat ca cele mai de bază nevoi ale comunităţilor să fie satisfăcute. Ei au vegheat ca persoanele din jurul lor să nu sufere în izolare. Ei şi-au hrănit vecinii în mai multe moduri".

Meghan Markle a estimat că aceste persoane, prin elanul lor de solidaritate, "ne-au arătat că şi în momentele cele mai triste, când ne întâlnim, avem puterea de a reaminti altcuiva că există speranţă şi că vom fi bine".

Ducesa de Sussex a povestit, în articolul „The Losses We Share" din The New York Times, că a suferit un avort în iulie.

„Am ştiut, când mi-am strâns primul copil născut, că îl voi pierde pe al doilea”, scrie ea în articol. "Pierderea şi durerea ne-au afectat pe fiecare dintre noi în 2020".