Medeea Marinescu, mesaj plin de revoltă din Piaţa Victoriei: „Sunt lucruri care devin absurde şi noi nu suntem în stare să facem ceva“ VIDEO

Actriţa Medeea Marinescu s-a numărat printre cele câteva zeci de persoane care au protestat în faţa Guvernului faţă de ordonanţa anunţată de ministrul Justiţiei şi care le-ar permite repunerea în termen a celor condamnaţi de completele de 5 judecători nelegal constituite.

Într-un scurt interviu video pentru Epoch Times România, Medeea Marinescu a declarat că principala problemă a românilor este că se obişnuiesc cu răul şi ajung să-l accepte ca atare şi i-a îndemnat pe oameni să iasă în stradă pentru a putea produce o schimbare. De asemenea, actriţa a mărturisit că a fost supărată şi înfuriată de cei care nu au ieşit la vot.

„Nu avem voie să uităm. De fapt, despre asta este vorba. Noi ne obişnuim şi spunem că se poate şi mai rău. Şi se poate şi mai rău, vedem că se poate şi mai rău şi putem duce. Cred că a venit momentul să nu mai uităm. De parcă am fi rezolvat totul în ţara asta şi numai legile justiţiei au rămas absolut nerezolvate şi alea cumva greşit puse în practică, greşit înţelese şi făcute cumva ca să ne prostească. O lume întreagă urlă şi spune că nu sunt în folosul oamenilor şi o mână de oameni spune că toţi suntem nebuni şi că nu avem dreptate. Asta se întâmplă acum, sunt lucruri care devin absurde şi noi nu suntem în stare să facem ceva. Sper că vom fi în stare atunci când vom vota, dar până atunci trebuie să întreţinem această nemulţumire şi ei să vadă că nu am uitat, că aceste lucruri nu pot fi şterse cu buretele. Nu mai trebuie să fim indiferenţi. M-am supărat foarte tare pe cei care n-au votat şi m-am înfuriat. Dacă (cei care sunt neimplicaţi - n.red.) vor continua cu tipul ăsta de atitudine chiar nu se va schimba nimic. Au două căi: să iasă şi să-şi strige nemulţumirea sau să stea acasă, dar atunci nu vor mai avea dreptul să se plângă. Da, să se mulţumească cu cei 50 de lei în plus la pensie, dar asta nu le va schimbă situaţia, noroiul din jurul lor va exista în continuare. Iar alţii vor trăi foarte bine în Madagascar, Seychelles şi ei se vor uita la televizor şi se vor hrăni din furie, nemulţumire, neputinţă şi frustrare“, a declarat Medeea Marinescu pentru Epoch Times România.

Viorica Dăncilă va decide când va fi dată ordonanţa

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că ordonanţa prin care ar urma să fie anulate sentinţele ÎCCJ din ultimii cinci ani ar duce la rejudecarea proceselor persoanelor condamnate, dar şi a celor achitate. De asemenea, Toader a subliniat că premierul Viorica Dăncilă va decide când va fi dată ordonanţa. „Timp de 4 ani completele de 5 de la ÎCCj au fost nelegal constituite. La Ministerul Justiţiei avem un astfel de draft de OUG (n.r. - de anulare a sentinţelor). Doamna prim-ministru va decide, dacă şi când poate fi adoptată o astfel de ordonanţă de urgentă. Pentru a fi adoptată, OUG va respecta normele de tehnică legislativă, se va solicita avizul Consiliului Legislativ, avizul CSM, în funcţie de care se va decide conţinutul final pe care să-l aibă proiectul de ordonanţă de urgenţă“, a declarat Tudorel Toader. Cum justifică Toader OUG-ul Ministrul Justiţiei a invocat dreptul la un proces echitabil şi a precizat că ar urma să aibă loc şi rejudecarea achitărilor, nu doar a condamnărilor. „Trebuie să asigurăm accesul cetăţeanului la un proces echitabil. Cauzele, dacă se va ajunge la adoptarea OUG, vor fi rejudecate în complete legal constituite. Un lucru pe care nu prea l-aţi subliniat în presă: eu m-am referit la toate cauzele pronunţate definitive de complete ilegal constituite, şi nu doar la cauze în care cei judecaţi au fost condamnaţi. Toate cauzele vor trebui să urmeze acelaşi regim. Prin urmare, o anumită stare de aşteptare pot avea cei condamnaţi în speranţa că în contestaţia în anulare se poate ajunge la o altă soluţie, dar pot şi trebuie să fie preocupaţi şi cei care au fost achitaţi. Cine poate face contestaţia în acest caz? Cel care l-a trimis în judecată, adică procurorul, că a fost de la DNA sau altă structură. Nu ştiu dacă sunt mai multe cauze în care s-au pronunţat achitări şi condamnări. Şi unii şi alţii treubie să aibă dreptul la accesul la un proces echitabil. Toţi vor fi judecaţi de complete legal constituite“, a mai spus Toader.

